Megfeledkezett a kormány honlapja Torgyán Józsefről

Habár Torgyán József közel három évig volt a magyar köztársaság földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztere, a Kormány.hu említést sem tesz a politikus halálhíréről.

Nem jutott el a Földművelésügyi Minisztériumhoz Torgyán József halálhíre – akár erre is következtethetünk a minisztérium oldala alapján, ahol semmiféle információt nem találni a szomorú hírről. Ezzel szemben megtudhatjuk: új tornaterem épül Tiszabőn, ahogy azt is, hogy a hazai madárinfluenza-esetek miatt Magyarország hivatalosan is kéri az Európai Bizottság válságtámogatását. Az első Orbán-kormányban közel három évig földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri posztot betöltő politikusról azonban egy szót sem ejt a Kormány.hu.

Mint ismert, a Független Kisgazdapárt (FKGP) volt elnöke a 85. életévében, szűk családja körében hunyt el vasárnap reggel.