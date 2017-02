Lázár: Az ország kudarca az elbukott olimpia

A Momentum aláírásgyűjtésével kialakult helyzetről, az olimpiai népszavazás visszavonásáról, Matolcsy szerdai kijelentéséről, Orbán Viktor kétértelmű megjegyzéséről is kínos kérdéseket kaphat Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Visszavonják Budapest 2024-es olimpiai pályázatát – ebben állapodott meg egymással Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerdán.

A magyar társadalom túlnyomó többsége ellenzi a budapesti olimpiarendezést, ugyanakkor támogatná, hogy az ügyben népszavazás döntsön. Így összegezhetők az Iránytű Intézet lapunk számára készített közvélemény-kutatásának az olimpiarendezéssel kapcsolatos adatai.

Orbán Viktor hétfői napirend előtti felszólalásában kétértelmű megjegyzést tett Vona Gáborra, amely a teljes magyar közvéleményt felháborította.

Matolcsy György szerint a jegybankot felhasználva keltett volna bankpánikot egy NATO szövetséges ország budapesti nagykövetsége 2015 áprilisában. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége határozottan visszautasította a jegybankelnök kijelentését.

Lezártnak tekintik az olimpia ügyét

Az olimpia megrendezésének alapfeltétele a nemzeti egység, enélkül egyetlen ország sem tudott olimpiát rendezni. A nemzeti egység baloldali pártok nélkül elképzelhetetlen – közölte Lázár János a szerdai olimpia népszavazás visszavonását illetően csütörtöki tájékoztatóján.

Mivel nincs meg a nemzeti egység, nincs meg a feltétele annak, hogy Budapest induljon a pályázaton, ezért javasolta azt a kormány a fővárosnak és a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy vonja vissza a pályázatot. A kormány ezt az ügyet lezártnak tekinti – tette hozzá a miniszter. Szabó Tünde sportállamtitkár áttekinti, milyen beruházásokat kell folytatni, miről kell lemondani, a kormánybiztos pedig elszámol majd az eddig felmerült költségekkel.

A határzár megerősítéséről döntött a kormány szerdán, ehhez forrásokat rendelt – számolt be a szerdai kormányülésről Lázár János. A szerb határ mentén felállítják azokat a pontokat, ahol elbírálhatják a menekültkérelmeket, addig, amíg ez nem történik meg, nem léphetnek be Magyarország területére, vagyis nem mozoghatnak szabadon Magyarország területén, ezért négy törvény módosítására tettek javaslatot. Első körben 400 fő befogadására alkalmas infrastruktúra létesül, s az országban lévő mintegy 600, ma zárt vagy nyílt táborban lévő bevándorló is a határőrizeti pontra kerül vissza – fejtette ki.

Harc Brüsszellel

A kormány arról is döntött, hogy öt ügyben nemzeti konzultációt kezdeményez, amely márciusban kezdődik – emlékeztetett Lázár. Ezek többsége a Brüsszellel folytatott harcot jelenti. Emlékeztetett, a kormány szerint az idén Magyarország előtt álló öt veszélyforrás a rezsicsökkentés brüsszeli betiltása, az illegális bevándorlás kérdése, az adópolitika uniós központosítása, a munkahelyvédelmi támogatások biztosítására vonatkozó jog elvesztése és a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága.

Az EB a cégekre szeretné bízni az árszabást, a magyar álláspont szerint viszont az államnak, hatóságoknak kell dönteniük, az emberek szempontjainak mérlegelése alapján.

A tárcavezető amiatt is kritizálta Brüsszelt, hogy a silányabb minőségű élelmiszerek ügyében szerinte az EU azon az állásponton van, hogy „a szegényebb magyaroknak lehet ócskább dolgokat eladni”. Lázár János több terméket, illetve márkát is említett, amelyek esetében a magyar ellenőrök azt tapasztalták, hogy az osztrák boltok polcain jobb a minőségük, mint a magyar üzletekben. Nevesítette a Coca-Colát, a Nesquiket, a Rio Marét, a Nutellát és a Knorrt. Jelezte, újabb vizsgálatok lesznek.

Másrészt vannak, akik úgy gondolják, hogy az a jó, ha egységes adópolitikai jellemzi az uniót, ez azonban a magyar gazdaság halála lenne, ha egy központi adórendszer létezne. Ezért fontos a kormány szerint, hogy megvédje azt a jogát, hogy megmondhassa, hogy mennyi legyen a magyar adó, a magyar parlament dönthessen ebben a kérdésben – hangsúlyozta a miniszter.

A magyar vállalkozások a magyar adófizetők pénzéből kaptak támogatást, ha ezt elveszítjük, akkor ez súlyos következményekkel járhat – fejtette ki a harmadik sarkalatos pontját a Brüsszel elleni harcnak a miniszter, hozzátéve a magyar munkavállalók támogatásának a jogától akarja megfosztani Brüsszel Magyarországot.

Magyar változat, külföldi változat

Fogyasztóvédelem és élelmiszerbiztonság kapcsán felidézte a miniszter a szlovák fogyasztóvédelmi hatóság álláspontját, miszerint a szlovák cégek rosszabb minőségű terméket árulnak Szlovákiában, mint Ausztriában, erről kibontakozóban van egy vita – közölte Lázár. A NÉBIH azt vizsgálta, hogy a külföldi láncokban kapható termékek és a magyar áruházakban kapható árucikkek között van-e különbség. A kormány most újabb vizsgálatot rendelt el, mintegy száz terméket vonnak vizsgálat alá. A szakemberek ellenőrzése során kiderült, hogy az Ausztriában vásárolt Coca Colában lévő aromák eltértek a magyarországi áruházakban kapható termékekben.

Az eltérések tartalmi különbségek, még a hibahatáron belüli értékekről van szó – fejtegette Lázár. A minsizter szerint a brüsszeli álláspont az, hogy a szegényebbek kaphatnak rosszabb árut, legalábbis így értelmezte Lázár az EU biztos állásfoglalását, melyből kiderül, hogy az országok nem tudnak hatni a multikra, hogy milyen minőségű termékeket állítsanak elő.

Magyarország javaslatot tesz arra, hogy ki legyen az uniós Számvevőszék magyar tagja, a kormány Pelczné Gáll Ildikót kérte fel, hogy legyen a magyar számvevő – közölte Lázár a brüsszeli látogatását illetően. Kinevezése hat évre szól – mondta.

Paks, kötelezettségszegés, stadion

Paksról is szót ejtett egy mondatban Lázár János, ám csak annyit közölt az atomerőmű bővítésével kapcsolatban, hogy jól haladnak a tárgyalások, amelyek kecsegtető eredménnyel zárulhatnak – a miniszter nem fejtette ki, hogy mit is jelent a kecsegtető eredmény.

A magyar földvásárlással kapcsolatban ki kell védeni Brüsszel támadását – figyelmeztetett Lázár János, mint mondta Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított a magyar szabályozás miatt, amely tiltja, hogy külföldiek magyar földhöz jussanak. A tárcavezető kifejtette: Magyarország Brüsszelben azért harcol, hogy megvédje a magyar földtulajdonosokat és a magyar földet speciális jogi védelem illesse meg.

A szerdai kormányülést illetően Lázár megjegyezte, hogy a kormány jóváhagyta, hogy megkezdődjék a Puskás Stadion építése, 2019-re ígérték a megépítését 190 milliárdért húzzák fel, a közbeszerzési hirdetmény a napokban fog megjelenni.

Jönnek a kérdések

A déli határon húzódó új határkerítés építése 38 milliárd forintért épül fel, közölte kérdésre válaszolva Lázár János. Hozzátette: több javaslatot is tettek, ezek egyike, hogy megerősítsék a schengeni határt, miközben védik a déli határt, a svédek 30 ezer olyan embert akarnak visszaküldeni, amely nem Magyarországon lépett be az unió területére, csak áthaladt hazánk területén.

A január végi, az olimpiát érintő kijelentéséről kérdezték Lázárt, a miniszter azt mondta korábban: „az emberek dönteni akarnak az olimpiáról, akkor dönthetnek” – Lázár kitérő választ adott, pedig korábban azt hangoztatta, hogy döntsön a nép. Az emberek azonban mégsem dönthettek – emlékeztetett az ATV újságírója. Lázár később úgy fogalmazott: „a népszavazással magát égetné Budapest”. „Akik megváltoztatták a korábbi véleményüket, azoknak sokkal fontosabb lett Orbán megbuktatása, mint az olimpia ügye” – fejtette ki a miniszter. Megismételte a tájékoztató elején mondottakat: ha nincs meg az egység, felesleges olimpiát rendezni, értelmetlenné vált az olimpiai népszavazás.

„Egyszer azt mondják, hogy ne legyen népszavazás, de ha nem lesz olimpia (mert visszavonták a pályázatot), miről akarnak népszavazást – tette fel a kérdést Lázár János utalva arra, hogy miért mondta korábban, hogy döntsön a nép.

Mindenki kudarca

Álvita volt-e a szerda esti Corvinus esemény – kérdezték Lázár Jánostól. (Az eseményen a felszólalok amellett álltak ki egységesen, hogy az olimpia ügyében a népszavazás a járható út, ám ezzel párhuzamosan megszületett a javaslat az olimpia visszavonásáról). Lázár ezt úgy kommentálta, hogy nem tud hozzászólni a kérdéshez, mivel kormányülésen volt, majd vidéki fórumon vett részt.

Kié a felelősség azért, hogy elbukott az olimpia ügye? – kérdezték Lázárt, mondta, az éremnek mindig két oldala van, az ország kudarca az olimpia ügye, mindenki kudarca, hogy nem tudta megtartani a nemzeti egységet.

Mennyi pénzt költöttek a pályázatra?

Lapunk kérdésére Lázár azt mondta, hogy részletes tájékoztatását fognak arról adni, mennyi pénz ment el eddig a pályázatra. A tárcavezető azt mondta: beláthatatlan időn belül nem lesz olimpia, így úgy látja, hogy a 2028-as kandidálás is ugrott, mert nincs egység. Lázár szerint a vita nem arról szólt, hogyan oldjuk meg az olimpiai rendezést, hanem arról, hogy ne legyen olimpia. Ha nyernek a támogatók a népszavazáson, az akár hivatkozási alapot is adhatott volna arra, hogy érdemes-e 2028-ban olimpiára pályázni – kérdeztük a minisztert, de Lázár szerint ez nem így van.

Lapunk korábban megírta, hogy Kanzsalics Eszter szakmai képzettség nélkül tölti be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetői székét. Az ügyben Lázár János tájékoztatást ígért azt követően, hogy egyeztetett Cseresnyés Péterrel, a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárral, aki a kinevezésekről dönt.

Enyedi Ildikó kijelentéseivel kapcsolatban elmondta, hogy „szabad országban élünk, mindenki azt mond, amit akar”. A kérdés arra vonatkozott, hogy hiába hogy a a Magyar Filmalaptól kapott állami támogatást a rendező, kritizálta a kormányt. Lázár közölte: nem szokása mások véleményét kommentálni. Hozzátette: hogy a Filmalapot megdicsérte a művésznő, a tárcavezető szeretné, ha egyszer végre magyar nemzeti film is születne.

