Megoldás nincs, tüntetés lesz a római-parti gát miatt

Bekiabálásoktól hangos vita zajlott hétfőn Békásmegyeren a Római-partra tervezett gátról: a szakértők a vízparti mobilgát mellett érveltek, de a Nánási úti védmű tervét még senki sem vizsgálta – a helyi lakók Tarlós István hivatala előtt tüntetnének.

Több százan jöttek el hétfőn a Békásmegyeri Közösségi Házba, ahol szenvedélyes, bekiabálásokkal tarkított vita zajlott a római-parti védműről – a vízpartra tervezett mobilgát mellett a főváros részéről Nagy László, a Műszaki Egyetem docense érvelt, a helyi lakók viszont a Nánási út–Királyok útja nyomvonalra szeretnének gátat.

hirdetés

Ügyeskedőket emlegettek

Többen attól tartanak, hogy a beruházás miatt 600-800 fát is ki kellene vágni majd a Római-parton, mások az ügyeskedőket emlegették, akik korábban házat, üdülőt építettek az árterületen, most pedig saját ízlésük szerint alakítanák a helyi viszonyokat.

Drágább, de megoldható?

Nagy László elismerte, a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon is meg lehetne építeni a védművet, ehhez ugyanakkor meg kellene duplázni a lakossági közművek helyi rendszerét is, ráadásul szerinte ez nagyobb természeti beavatkozással járna. A beruházás így összesen bruttó 25,5 milliárd forintba kerülne – szemben a vízpartra tervezett mobilgáttal, melynek költségét a szakértő csak 18 milliárdosra becsülte.

A közösségi házban összegyűlt lakók többsége ellenségesen fogadta a vízparti gát dicséretét, bekiabálások kísérték azt is, amikor a Tér-Team Kft. vezető tervezője bemutatta a Római-part víz menti, 2,8 méteres mobil telepítésű védmű terveit.

Tarlós nem jött el

A tiltakozók rossz néven vették, hogy Tarlós István főpolgármester nem jött el a fórumra, egyik helyettese, Szeneczey Balázs képviselte a Városházát. Szenecezy hangsúlyozta, semmiképpen sem maradhat jelenlegi állapotában a Római-part, ezért a Fővárosi Közgyűlés tavasszal hoz végleges döntést.

A főpolgármester-helyettes szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az MTA és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is a vízpart melletti védművet javasolja – igaz, azt is elismerte, hogy a Nánási út–Királyok útja melletti nyomvonalról még részletes tanulmány sem született, ezt is meg kell tehát vizsgálni. A vitáról beszámoló MTI szerint gátépítésre egyébként 10 milliárdos uniós támogatást kapott Budapest, a költségek fennmaradó részét a főváros állja majd.

Hol vannak a tervek?

A helyi lakóközösséget finoman szólva sem győzte meg a fórumon bemutatott néhány látványterv, kifogásolták, hogy a civil véleményeket korábban nem hallgatták meg, és követelték, hogy a főváros hozza nyilvánosságra a témában született elemzéseket, tanulmányokat. Szeneczey azt ígérte, a Műegyetem összehasonlító elemzése és tanulmánya elérhető lesz az egyetem honlapján.

Az eseményen szót kért Spät Judit, az Együtt elnökségi tagja és Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője is. Mindketten egy „valódi társadalmi vita” lefolytatását és a döntés későbbre elhalasztását kérték – a lakók közül volt, aki népszavazás kiírását is emlegette az Index beszámolója szerint, de az ötlet visszhang nélkül maradt.

hirdetés

Meglátogatják a főpolgármestert

A csillaghegyi lakók közül sokan eredménytelennek érzik a hétfői fórumot is. A Maradjanak a FÁK a Rómain!-egyesület március 27-ére tüntetést szervez, hogy ezzel tiltakozzanak a part mellé telepített mobilgát terve ellen. Mivel Tarlós István nem ment el hozzájuk, ők látogatnák meg a főpolgármestert, a demonstrációt a Városháza előtt szeretnék megtartani.