Mégsem indul családtudományi mesterszak

Még csak véleményezési fázisban tart az úgynevezett családtudományok mesterképzési szak létesítéséhez szükséges képzési és kimeneti követelmények összeállítása – tudta meg a Népszava a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) kommunikációs osztályától.

A lap azután kereste az egyetemet, hogy Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter kedden bejelentette: a Corvinuson ősztől elindul az említett mesterképzés. Ám mint megtudták, az egyetem szeptembertől csupán a szakot megalapozó szakirányú továbbképzés indítását tervezi.

A Népszava érdeklődött az egyetemnél arról is, pontosan mi indokolta ennek a képzésnek az indítását. Válaszában kitért arra, hogy a képzés a nemzetközi „family studies” mintára épül, és hogy a BCE nyitott egy ilyen mesterszak indítására. „A Budapesti Corvinus Egyetem a társadalom és a gazdaság fontos alapegységeként tekint a családokra. 2016-ban az egyetem a német Stiftung Familienunternehmennel együttműködve például létrehozta a Családi Vállalatok Központot, amely a családi tulajdonú vállalatokat kutatja, hogy az így létrejövő tudással is segítse a magyar gazdaság és társadalom erősödését. Az indítandó családtanulmányok mesterszak is a BCE ezen törekvését támogatja” – írták.

A képzés tartalmára vonatkozó kérdésre annyit közöltek, a négy féléves mesterszakon valószínűleg alkalmazott statisztikai és kutatási módszertant, szakspecifikus társadalomtudományi (jogi, közgazdaságtani, politológiai, szociálpolitikai) ismereteket, családszociológiát, demográfiai ismereteket, valamint családpolitikai tervezést és elemzést tanulnak majd a hallgatók. Mint írták, „a cél, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, a demográfiai kihívásokra adandó, tudományos igényű válaszok kidolgozására és a családokat érintő szakpolitikai koncepciók, intézkedések hatásainak elemzésére”.