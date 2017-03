Megszüntették a Karesz atya ügyében indított nyomozást

Szerdán megszüntette a nyomozást a rendőrség a Karesz atya néven ismert kozármislenyi volt pap ügyében – a férfi ellen korábban kiskorú veszélyeztetésének gyanújával nyomoztak, de a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szerint a korábbi plébános nem veszélyeztette kiskorú tanítványait, más bűncselekmény pedig nem merült fel vele kapcsolatban, írja az MTI.

Karesz atya titkolt szerelmi viszonya nagy port kavart fel az utóbbi hetekben: a Pécsen is tanító, fiatalok körében laza stílusa miatt közkedvelt pap a pécsi megyés püspöknek vallotta be: évekkel korábban egy gimnazista fiúval járt. Az Atv.hu szerint a pap azért fordult feletteséhez, mert egy dühös szülő is feljelentést tett az ügyben – a plébános pedig megpróbált előre menekülni.

Udvardy György pécsi megyés püspök múlt hétfőn kiadott közleményében azt írta: az egyházmegye papja „súlyos erkölcsi okokra hivatkozva a papi szolgálatból való elbocsátását kérte évekkel ezelőtt történt események kapcsán, amelyek felvetik a fiatalkorú veszélyeztetésének alapos gyanúját”.

„Önmagára vonatkozó bejelentését előzetes vizsgálat keretében kivizsgáltam, és (…) minden papi működés gyakorlásától azonnali hatállyal felfüggesztettem” – tette hozzá akkor a főpásztor.

A napokban nem csak Karesz atya miatt főhetett a feje a megyei egyházvezetésnek: a Szabad Pécs kedden írta meg Facebook-oldalán, hogy azonnali hatállyal felmentették a mohácsi plébánost, mert nem tudott elszámolni a gyülekezet pénzével - az Rtlklub.hu úgy tudja, milliókról lehet szó, de rendőrségi vizsgálat még nem indult az ügyben.

A Pécsi Egyházmegyét korábban sem kerülték el a botrányok: 2015-ben letöltendő börtönbüntetésre ítélték a megye volt vagyonkezelőjét, Wolf Gyulát, az ügyben gazdasági visszaélések miatt emeltek vádat a férfi ellen. Mint az Index összefoglalójából kiderül, ez azonban csak egy része volt az egyházmegyét érintő bűnügynek: szexuális jellegű visszaélések is történtek a korábbi vezetés idején.

A vizsgálat miatt a Pécsi Egyházmegye vezetése lényegében kénytelen volt elhagyni a püspökséget: Mayer Mihály megyés püspök lemondott, utódja, Veres András apostoli kormányzó pedig eltávolította a volt vagyonkezelőt, illetve az egyházmegye ügyvédjét is. Az ideiglenesen megbízott püspök elismerte egy, a híveknek írt körlevélben, hogy nem voltak alaptalanok a vádak.