Mesterházy vidékre, Harrach fia az MSZP fellegvárába készül

Veszprémben kíván indulni a 2018-as országgyűlési választásokon Mesterházy Attila, az MSZP politikusa – ezt az ATV Start című műsorában jelentette be a szocialisták volt elnöke.

Ez azért is meglepő, mert épp arra a körzetre esett a választása, ahol 2014-ben ellenzéki összefogással Kész Zoltán került be a parlamentbe, ám Mesterházy szerint született veszprémiként adta magát a helyzet, hogy itt mérettesse meg magát. Ráadásul a 11. kerületben, ahol a politikus most lakik, Molnár Gyula jelenlegi pártelnök kíván indulni, tehát itt esélye sem lenne Mesterházynak az indulásra.

A szocialisták korábbi elnöke közölte, „egyhangúlag választotta meg a párt”, hozzátette, ez a választás az MSZP-ben belüli képviselőjelöltekről szól: „Az is benne van a pakliban, hogy ha elkezdődnek a tárgyalások az ellenzéki pártokkal, az MSZP összes jelöltjének úgy kell ehhez állnia – ahogy eddig is volt –, hogy a tárgyalások eredményeként változhat természetesen a 106 személy” – folytatta Mesterházy Attila.

Felszívta magát a Fidesz-KDNP

A Fidesz–KDNP négy budapesti választókerületben változtathat 2014-es indulói névsorán – értesült a Magyar Idők. Az MSZP fellegvárának számító Angyalföldön Harrach Péter fiát, Harrach Tamást kívánja csatasorba állítani a Fidesz-KDNP. A baloldal feltehetően ismét Hiszékeny Dezsőt indítja majd a posztért, hacsak Szanyi Tibor nem akar visszatérni Brüsszelből országgyűlési képviselőnek.

A lap megjegyzi, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke most fog először egyéni képviselő-jelöltként elindulni az országgyűlési választásokon, méghozzá a budapesti 3-as választókerületben, a XII. kerületben. Gulyás Fónagy Jánost váltja a poszton, a választókerület elnöke Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere marad.

A XIV. kerületben Papcsák Ferenc helyett a XI. kerület volt külsős alpolgármestere, Jelen Tamás áll majd rajtvonalhoz a jelenlegi MSZP-s országgyűlési képviselő, Tóth Csaba kihívójaként.

Kocsis Máté Józsefváros polgármestere Budapest 6-os számú választókerületének elnöke lesz Vas Imre helyett. A Fidesz budapesti elnöke szerint még nincs döntés a képviselő-jelöltségről. Nagy eséllyel azonban ő lehet a Fidesz–KDNP jövő évi indulója. A választókerület Józsefvárost és Ferencváros lakótelepi részét fedi le – olvasható a Magyar Idők cikkében.

