Metróról, vízumokról, olimpiáról beszélhet Lázár

Két hét kihagyás után, újra megtartja szokásos sajtótájékoztatóját Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Kovács Zoltán kormányszóvivővel az oldalán.

hirdetés

Bevándorlás

A bevándorlás kérdésével indult a kormányinfó. Lázár János nagyon-nagy áttörésnek nevezte az Európai Tanács máltai ülésén született döntés, ami az unió külső határainak védelmét tűzte ki célul. Ez pedig – mint mondta – éppen az, mint amit Magyarország már lassan egy éve javasolt. A határvédelem mellett a máltai döntés másik fontos eleme, hogy Líbiában létrejönnek olyan regisztrációs táborok, ahol már eldőlhet, hogy Európa fogadja-e azokat, akik be akarnak jönni.

Nemzetközi kitekintés után vissza Magyarországra. Lázár János részleteket árult el a korábban már bejelentett idegenrendészeti őrizet visszaállításáról. A tervek szerint csak akkor lehetne ezzel élni, ha el van rendelve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ez egyébként jelenleg érvényben van itthon. Ha ilyen időszakban egy menedékkérő esetében nem született még jogerős döntés, hogy befogadjuk-e vagy sem, az érintettnek kötelezően a határon kell maradnia, ahol kialakítanak 2-300 fő elhelyezésére alkalmas konténereket. Ezzel pedig megszűnne az, hogy itthon lényegében szabadon mozoghasson.

Ehhez tartozik, hogy a kormány növeli a határon karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatását.

Szegedről Botka nevének említése nélkül

Jó megállapodást kötött Orbán Viktor – utalt Lázár János arra, amikor a miniszterelnök nemrég Szegedre látogatott. A miniszter megismételte, hogy Szegedből a kormány álláspontja szerint regionális központot kell kialakítani, ehhez járul hozzá a 70 milliárd forint értékben, fejlesztésekre megkötött szerződés. Lázár János végig úgy beszélt a találkozóról, hogy egyszer sem mondta ki Botka László nevét, aki nemcsak MSZP-s polgármester, de jelenleg a baloldal miniszterelnök-jelöltje is.

Sikerpropaganda

A legfontosabb hírek között említette Lázár János, hogy megkapták az első emelt bért a munkavállalók, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedett. Azt is hozzátette, hogy mindemellett az adócsökkentés is zajlik.

Ezzel együtt tervezi a kormány, hogy a jelenleg nagyjából 216 ezer közfoglalkoztatotti létszámot a következő években 100 ezerre csökkentse. Erre készül egy terv is. Ennek keretében egy 40 milliárd forintos programot indítanak, hogy a munkaadók minél több közfoglalkoztatottat alkalmazzanak.

Az uniós forrásokról is szó volt, március végéig a kormány minden pályázatot kiírna. Ezzel együtt még idén minimum 2200, de inkább 2700 milliárd forintot már ki is fizetnének.

Slágertéma, az OLAF

Nem maradt ki az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése a 4-es metróberuházást érintő szabálytalanságokról. Lázár János az elmúlt évtizedek legsúlyosabb korrupciós ügyeként hivatkozott rá. Felidézte, hogy 166 milliárd forint értékű szerződéseknél találtak szabálytalanságokat és 59 milliárdot követlenek vissza.

A fővárosnak most 60 napja van, hogy reagáljon a dokumentumra és ha a jelentés nem vitatja, akkor az 59 milliárdot vissza kell fizetni.

Az újságíróké a terep

A miniszter lényegében nem reagált arra, hogy Gyurcsány Ferenc a hétvégi évértékelőjében Orbán Viktort bűnözőnek és betegnek nevezte. Lázár János ugyanis – mint mondta – elvesztette az érdeklődését a volt miniszterelnök beszédei iránt. Nem azért kapjuk az adófizetőktől a pénzt, hogy Gyurcsány Ferenc zagyvaságaival foglalkozzunk – mondta.

A Heinekenre nyomást gyakorolni helyes döntés – erősítette meg korábbi bojkottfelhívását a miniszter, miután a cég által indított per miatt Romániában a magyar Csíki sört lényegében sóval hintenék be. Lázár János szerint Románia az elmúlt években a magyar egyházakat, polgármestereket és szimbólumokat próbálták ellehetetleníteni, a mostani döntés pedig kifejezetten magyarellenes lépés Románia részéről. Igazságtalan és méltánytalan döntés – mondta, hozzátéve, hogy ezért össze kell fogni és a per kezdeményezőjével szemben is fel kell lépni. A tájékoztatón az is kiderült, hogy Lázár János nem iszik sört, legalábbis nem emlékszik arra, hogy valaha ivott volna.

hirdetés