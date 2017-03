„Amíg szélhámosok irányítanak, nem lesz rend a hazai mézpiacon”

Miközben lesújtó eredménnyel zárult az Európai Unió kiemelt mézpiaci ellenőrzése, s a mézminták több mint 20 százalékáról derült ki, hogy hamisítvány, Magyarországon szinte teljesen eltűnt a kínai méz a polcokról. Ennek ellenére továbbra is nehéz helyzetben vannak a hazai méhészek, akik semmilyen segítségre sem számíthatnak a kereskedőktől – nyilatkozta lapunknak a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesülete elnöke. Petrus Lajos élesen bírálta a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesületét, illetve annak vezetőjét, aki állítása szerint korábban maga is machinált a mézzel, így alapjaiban kérdőjelezhető meg a hitelessége. Hangsúlyozta: amíg szélhámosok irányítanak, addig nem lesz rend a hazai mézpiacon. A kaposvári méhészek elnöke elmondta: bár látszólag a hamis kínai méz ellen küzd a kereskedők testülete, valójában a szervezet elnöke is részt vett korábban a vásárlók átverésében. Néhány évvel ezelőtt a Hír TV buktatta le Fazekas Gyulát, aki a Pannon Honig magyar–német vegyesvállalat tulajdonos-ügyvezetőjeként saját irodájában pult alól, számla és nyugta nélkül árult címkézetlen vödrökben tárolt mézet. A kereskedők vezetője mosatlan kézzel morzsolgatta az eladásra kínált virágport. Az általa árult mézről pedig korábban lapunk írta meg, hogy az engedélyezettnél jóval magasabb volt az antibiotikumtartalmuk.

Rossz hír

Az egyesületi elnök szerint a méhészek közt régóta rossz híre van Fazekas Gyulának, aki tagja volt a rendszerváltás után létrehozott Mellifera Kft. vezetőségének; ez a legjelentősebb mézfelvásárló és -értékesítő szervezet volt.

Ám amekkora lehetőség volt a méhészek számára, legalább akkora kudarcot vallott. Petrus Lajos szerint ugyanis hiába hoztak létre egy közgazdasági szempontból ideális vállalatot – amelynek legnagyobb haszna a termelőknél csapódott le –, az önös érdekek és a kapzsiság tönkretette a vállalatot.

Az 1989-től 2000-ig működő céget csaknem ezer méhész alapította, ám csak jóval a cég bedőlése után derült fény arra, hogy a vezetőség, illetve annak bizonyos tagjai hogyan verték át a méhészeket. Példaként említette a kaposvári szervezet elnöke, hogy a Mellifera a méhészek örömére a versenytársakhoz képest magasabb áron vette át a mézet a tagoktól, ám ez nem a menedzsment érdeme volt. Valójában az volt a trükk – mondta –, hogy a méhészeket éveken át a saját pénzükből fizették ki. Méghozzá úgy, hogy amikor a céget megalapították, a tagok körülbelül 50 millió forint tőkét adtak össze a vállalat elindításához. A társaság vezetése pedig nem csinált mást, mint a pénzt berakta a bankba, annak kamataival pedig megnövelte a méz felvásárlási árát. A 90-es évek elején egyébként akár 30-40 százalékos kamatot is nyújtottak a bankok. Vagyis ezzel a technikával tudtak magasabb árat fizetni a méhészeknek.

Ezt Petrus Lajos szerint sokan a mai napig nem tudják, de a cég indulásakor összeadott nagyjából 50 millió forint annak bedőlésekor is ugyanannyi volt. Ez pedig azt jelenti, hogy a kamatokat felhasználták, a tőke értékállóságát pedig nem őrizték meg – mutatott rá. S nem mellékes tényező, hogy a társaság bedőlésekor az 50 millió forint jelentős részét be kellett fizetni egy adóellenőrzés során, vagyis az alaptőkét sem kapták vissza némely méhészek. A szakember hozzátette, a céget bedőlése előtt tulajdonképpen magára hagyta a menedzsmentje. Tehát maguk sem hittek a cég jövőjében. Ráadásul a vállalat vezetőjének már a távozása pillanatában megvolt az új mézkereskedő cége, s nem sokkal később Fazekas Gyula is alapítója volt egy magyar–német mézkereskedő cégnek.

Megakadályozott fejlesztés

A méhészegyesületi elnök elmondta továbbá, hogy a Mellifera fejlesztését is megakadályozta a menedzsment. Ugyanis – mint közölte – a méhészek egy idő után saját mézüzemet akartak létesíteni, ám ez nem történt meg. Petrus Lajos állítása szerint fény derült arra, hogy azért nem, mert az a Szarvason található mézüzem, ahol a céghez befolyó mézet nyolc éven át földolgozták, strómanokon keresztül mások mellett Fazekas Gyula tulajdona volt. Tehát a mézüzem haszna az ő markát is ütötte, ám ezt titokban akarta tartani a méhészek előtt. Valószínűleg nem véletlenül, ugyanis a béréhez képest hatalmas összeget kereshetett az üzemen keresztül. Nem mellékes, hogy mára Fazekas Gyula cégének egyik fióktelepe éppen Szarvason található.

Petrus Lajos beszélt arról is, különösnek tartja, hogy a kereskedők vezetője most annyira szívén viseli a mézhamisítás ügyét. Szerinte korábban a Mellifera menedzsmentjének tagjaként korántsem izgatta őt ennyire ez a kérdés. Mint mondta, olyannyira nem, hogy sok esetben egyáltalán nem ellenőrizték a mézeket, mert nagyon drága és időigényes volt egy-egy vizsgálat. A társaságnál az ellenőrzés helyett inkább keverték a méhészek hordóit, vagyis egy szállítmányba több méhész áruja is bekerült, tehát ha valamelyikkel probléma volt, azt egyszerűbb volt megmagyarázni, vagy kárpótolni a vevőt. A méhész arról is beszélt, hogy a Melliferánál keverték is a mézeket, azaz a gyengébb minőségű mézet hozzáadták a jó minőségűhöz, így átlagos mézet kaptak, ily módon a rossz minőségű árun is túl tudtak adni.

Egyébként évekkel a Mellifera bedőlése után volt egy hasonló próbálkozás – mutatott rá Petrus Lajos. Ezzel a méhészek kezükbe vehették volna a kereskedelmet, vagyis a méz begyűjtésétől a csomagoláson át az eladásig az ő markukat ütötte volna a haszon. Ám a kezdeményezést „megfojtották”; ezek között a személyek közt volt Fazekas Gyula is, akinek elemi érdeke volt, hogy megállítsa a szerveződést, hiszen egy ilyen társaság felállítása óriási konkurenciát jelentett volna a számára.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.27.