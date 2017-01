„Migránsriasztó” fegyvereket rendelhettek

Rövid időre elérhetetlenné vált szerda délutánra annak a magyar internetes webáruháznak a honlapja, ahonnan migránsriasztó elnevezésű gumilövedékes fegyvereket lehet elvileg rendelni. A német Die Zeit keddi cikke után került fókuszba a honlap, az újság ugyanis megírta, hogy a frankfurti államügyészség 11 tartományban tartott összehangoltan házkutatásokat. Lakásokat és üzleteket vizsgáltak át, végül 29 embert gyanúsítottak meg lőszerrel és fegyverrel való visszaélés miatt, többek között a magyar weboldalról rendelt fegyverek miatt. Hiába legálisak ugyanis itthon ezek, Németországban tiltott a tartásuk és a használatuk is. Habár a Die Zeit nem nevezte meg a honlapot, minden bizonnyal arról van szó, amely egy budapesti címre van bejegyezve, az I. kerületi Batthyány utcába, a Német–Magyar Kereskedelmi és Értékesítési Kft. nevével. A cég honlapja szerint a rendeléshez nem kell „bosszantó papírmunka”, és a „zavaró bürokratikus akadályokat” is ki lehet kerülni. Egy-egy fegyver megrendeléséhez különféle adatokat kell megadni – nevet, címet, telefonszámot –, majd egy e-mailben elküldött bankszámlaszámra kell előre átutalni az árat.

A honlap kínálata szerint egy kisebb, revolverszerű fegyvert már 369 euróért (körülbelül 110 ezer forint) lehet venni, míg egy nagyobb, Kalasnyikovhoz hasonlító fegyver ára 749 euró (nagyjából 225 ezer forint). Több különböző típusú gumilövedék is rendelhető eltérő kiszerelésben, 25 euró (hozzávetőleg 7500 forint) körüli összegért. Az interneten még videók is vannak, amelyekben bemutatják, hogyan lehet a töltényeket beletenni a gumilövedékes fegyverekbe, és kiderül az is, mire képesek az eszközök. Van olyan rész, ahol egy maszkos férfi egy füves területen olyan célra tüzel, amelyen Angela Merkel német kancellár képe látható. A megadott céghez egyébként sem a honlapon, sem máshol nem érhető el telefonszám. Annyit tudni, hogy a vezetője egy bizonyos Mario Rönsch. A férfi nem ismeretlen a német hatóságok előtt. Német sajtóhírek szerint ő volt az, aki az azóta már elérhetetlenné vált Anonymous.Kollektiv nevű oldal mögött állt, amely álhíreket terjesztett, kifejezetten a migránsok ellen keltett hangulatot, és Oroszországot dicsőítette. Ugyancsak Mario Rönsch állhatott egy olyan videó mögött, amelynek címe: „Merkel? Letartóztatva!”. A videóban többek között azt követelte, hogy a német kancellár kerüljön börtönbe. A német ügyészség kereste is a férfit többek között közösség elleni uszítás miatt.

Az oldal szerda délután rövid időre elérhetetlenné vált; kora este azonban már ismét működött.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 26.