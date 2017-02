Milliókat kapott sörözőjére a Pesti Srácok főszerkesztője

75 millió forintnyi közpénzt kapott a Pesti Srácok nevű kormánypárti blog lapigazgatója és főszerkesztőjének cégei az ’56-os Emlékbizottságtól – derült ki az RTL Híradójának riportjából.

A közpénzből kicicomázott, R56 nevű kocsma korábban a Pesti Srácok lapigazgatója, Stefka István tulajdonában volt, jelenleg a Pesti Srácok főszerkesztője, a Huth Gergely-féle Gerilla Press Kft. tulajdonába került Dr. Sziget Bt. üzemelteti.

Az RTL szerint Stefka István és Huth Gergely közpénzből fazonírozta át az R56 nevű sörözőt, erre kétmillió forintot kaptak az emlékbizottságtól, de Huth szerint ez a teljes beruházás alig tíz százaléka. Ugyanakkor közpénzből készítettek egy dokumentumfilmet is, de állításuk szerint a blogjukat nem ezekből a pályázatokból finanszírozták.

Más érdekeltségein keresztül egyébként Huth Gergely további 68 milliót is kapott a Schmidt Mária irányította emlékbizottságtól, amiből egy korabeli divatbemutatóval megspékelt, többhetes rendezvénysorozatot sikerült összehozni. Stefka ötmillió forintot kapott egy ’56-os tematikájú dokumentumfilmért. Huth szerint a pályázati pénzekből egy forintot sem költöttek a Pesti Srácokra. A lap főszerkesztője azt is hozzátette, hogy a lakájmédia fenntartása nem most, hanem az előző kormányok alatt volt jellemző.