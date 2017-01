A következő napokban többfelé várható havazás, de viharos szélre és komolyabb lehűlésre is készülni kell. A leghidegebb helyeken –18 Celsius-fokig csökkenhet a hőmérséklet, s néhol még napközben is –10 fok körül alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn északkeleten továbbra is megmarad a köd, másutt napközben javulnak a látási viszonyok. A ködben ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. Késő délutántól észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, este főként északon gyenge havazás, délnyugaton kis valószínűséggel átmeneti ónos eső is lehet. Emellett délutántól a Dunántúl északi felén megélénkül, néhol megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire –11 és –6 fok között alakul. A nappali maximumok a ködös területeken –4 és 0, másutt +1 és +5 fok között alakulnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós, sűrű köd veszélye miatt hétfőre figyelmeztetést adott ki a fővárosra és Pest megyére, továbbá Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

Éjszaka szórványosan valószínű hószállingózás, gyenge havazás, Baranya, Somogy és Zala megyék déli részén tartósabban is eshet. Kedden napközben már csak néhol alakulhat ki futó hózápor, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de helyenként megerősödik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában –5 és –2 fok között alakul, de északkeleten akár –9 fokig is hűlhet a levegő. Napközben 0 és +5 fok várható.

Szerdán szórványosan valószínű kisebb csapadék, többnyire havazás, nyugaton inkább havas eső, eső. Emellett viszont többfelé megerősödik, északon, északkeleten néhol viharossá is fokozódik a szél. A minimum-hőmérséklet –7 és –2, a maximum-hőmérséklet –1 és +4 fok között alakul.

Csütörtökön futó hózáporok mellett több-kevesebb napsütés is várható. Ekkor is nagy területen viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban –6 és –1 fok között alakul a hőmérséklet, a nappali maximumértékek –2 és +2 fok között alakulnak.

Pénteken is nagy területen lesz viharos a szél. Emellett napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet –15 és –7 fok között valószínű. Napközben –9 és –3 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton kezdetben napos idő várható, majd délután, estefelé nyugaton és északon előfordulhat havazás. A minimum-hőmérséklet általában –15 és –10 fok között alakul, de a fagyzugokban akár –18 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire –7 és –2 fok között valószínű, de északkeleten csak –10 és –7 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap többfelé valószínű havazás. Helyenként megerősödik a szél is. A minimum-hőmérséklet –14 és –4, a maximum-hőmérséklet –6 és +3 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb – olvasható az előrejelzésben.