Mirkóczki: Három perc volt a „kihallgatásom”

Bűncselekmény hiányában le fogják zárni az ügyet – ezt sejti a jobbikos Mirkóczki Ádám, akinek feltörhették tegnap a Képviselői Irodaházban lévő irodáját. A nemzetbiztonsági védelem alatt álló politikus furcsának tartja azt is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem is kereste.

Telefonon, mindössze három percen keresztül „hallgatta ki” a rendőrség a jobbikos Mirkóczki Ádámot, akinek a Képviselői Irodaházban lévő irodáját feltörhették. A politikus a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy ma már be tudott jutni a helyiségbe, és első látásra nem tűnt el onnan semmi. Bár az is igaz, hogy 2014-ig visszamenőleg voltak ott dokumentumok, tehát biztos ebben nem lehet. De nem kell hogy eltűnjön valami, elég, ha lefotózták – mondta.

A Jobbik szóvivője kitért arra is, hogy a telefonon zajló „kihallgatáson” a rendőrség csak arra volt kíváncsi, hogy vajon eltűnt-e az irodájából bármi. Azt viszont furcsának találja, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem is kereste, pedig nemzetbiztonsági védelem alá esik, miután az Országgyűlés nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi bizottságának tagjaként minősített információkkal is dolgozik. „Szerintem az egésznek az lesz a vége, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárja az ügyet” – mondta a politikus.

Ismeretes, Mirkóczki Ádám tegnap a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a kiemelten védett Képviselői Irodaházban – többek között – az ő irodáját is nyitva találta az egyik munkatársa, szerinte az fel lett feszítve. A Belügyminisztérium (BM) azonban alig néhány órával később közölte, hogy klasszikus feszítési nyom nem volt, azonban az esetleges idegen behatolás megerősítéséhez vagy kizárásához szakértői vizsgálat szükséges. Érdekesség, hogy a BM azt is tudni vélte, az irodából nem tűnt el semmi, mindezt viszont úgy, hogy Mirkóczki Ádámot akkor még a helyszínelésre hivatkozva be sem engedték.

A fideszes Németh Szilárd – aki egyébként a nemzetbiztonsági bizottságnak az alelnöke – délelőtt egy más témában tartott sajtótájékoztatón mindössze annyit fűzött a történtekhez: „Mostanra kiderült, hogy ez kacsa.”