Mit érdemelnek a paloták kiárusítói?

Bűnösök-e Terézváros mindazon MSZP–SZDSZ-es önkormányzati képviselői, akik 2004 és 2006 között a világörökség részét képező Andrássy úton paloták tucatjainak eladását szavazták meg? – ez a fő kérdése annak a büntetőpernek, amelyben a Fővárosi Törvényszéken kedden hirdetnek elsőfokú ítéletet.

A terézvárosi ingatlanpanama-ügyként is elhíresült eljárásban „csak” két műemléki védettségű ház, az Andrássy út 47., illetve a 3. szám alatti épület versenyeztetés nélküli adásvételéért kell felelnie Fürst György volt szocialista alpolgármesternek és tizenegy társának. Ők a 2011. december 5-én, azaz több mint öt éve kezdődött per tavalyi lezárásakor módosított vád szerint szavazataikkal nemcsak politikai döntést hoztak, hanem szándékosan, a hatályos jogszabályok megsértésével hűtlen kezelést követtek el.

hirdetés

Az ügyészi perbeszédben elhangzottak alapján az egykori terézvárosi képviselő-testületi többség többek között figyelmen kívül hagyta a kerület lakásrendeletét, és gyakorlatilag törvényes jogától fosztott meg többtucatnyi lakás- és helyiségbérlőt. A Fővárosi Főügyészség szerint a két Andrássy-palotát 2004-ben együttesen csaknem 580 millió forintért, versenyeztetés nélkül adták el magáncégeknek úgy, hogy azzal összesen több mint 400 milliós kárt okoztak. Ezért a vádlottakra – közülük Hatvani Csaba (MSZP) ma is a VI. kerületi képviselő-testület tagja – az ügyész különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt börtönben letöltendő, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést kért. A választópolgárok bizalmából lehetett önkormányzati képviselő a többi vádlott is: Balog Gábor, Lázi Ferenc, Orbán Pál, Hegedűs Károly, Szekeres Fruzsina, Tölgyesi Miklós, Tóth György, Szemere Miklósné, valamint Árva Ilona Zita – akit csak az egyik ingatlan eladásának megszavazásával vádoltak meg. Az ügyészség azt kéri a bíróságtól: a közbizalom megingatása miatt mindegyiküket tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A per tárgyalási szakaszában elhunyt Verók István MSZP-s polgármester, aki aláírta az adásvételi szerződéseket, Rabin László korábbi SZDSZ-es alpolgármester és Varga Tamás egykori aljegyző.

Az ügy főszereplője már a kezdetektől fogva Fürst György volt, aki vagyongazdálkodásért felelős alpolgármesterként előterjesztette az ingatlaneladásokat, s az eljárás alól – mint „a Közép-afrikai Köztársaság utazó nagykövete” – diplomáciai mentességre hivatkozva végig ki akart bújni. Fürst – mint a Centrum Parkoló Kft. korábbi ügyvezetője – egy másik büntetőperben is „érdekelt”: abban 23 társával együtt hárommilliárdos hűtlen kezeléssel, adócsalással és más bűncselekményekkel vádolják.

„Laikus képviselők”

A vádlottak és védőik bűncselekmény hiányában kérték a felmentésüket, a büntetőeljárást zömmel politikainak minősítették, tagadták, hogy a „laikus képviselőket” bármilyen döntésükért felelősségre lehetne vonni. Szerintük vagyonkezelői joguk soha nem is volt, s végül nemhogy vagyoni hátrányt nem okoztak, de még bevételkiesésről sem lehet szó. Csakhogy az 50 tárgyalási napon át zajló, 12 ezer oldalnyi iratanyagra, öt ingatlanforgalmi szakértő véleményére épülő perben az ügyész leszögezte: „A közvagyon az önkormányzaté, a képviselő-testület pedig azzal rendelkezik. Az sem lehet kifogás, hogy nem ismerték a lakásrendeletüket.” A vád képviselője szerint a pályáztatás mellőzése jogtalan volt, a verseny és a nyilvánosság pedig magasabb bevételhez juttathatta volna Terézvárost.

Mindezt alátámasztják a Legfelsőbb Bíróság ítéletei, amelyek a perben szereplő ingatlanok adásvételi szerződéseit megsemmisítették, akárcsak az Andrássy út 21. szám alatti műemléki lakóházat érintő önkormányzati ügyletet. Az épülettől 2004-ben pályáztatás nélkül, egy fürdőszobaszalon cseréjével „szabadultak meg”, de hiába zajlott abban az ügyben is nyomozás, bizonyítottság hiányában megszüntették a büntetőeljárást. Az ingatlan tulajdonjoga a 47. szám alatti épülettel együtt „visszaszállt” az önkormányzatra. Utóbbi ház az arra korábban bejegyzett több száz milliós jelzálog miatt egyelőre eladhatatlanná vált, míg előbbit nyilvános pályázaton Terézváros vezetése (Fidesz–KDNP) 1,3 milliárdért a még mindig birtokon belüli korábbi tulajdonosnak értékesítette.

hirdetés

Tavaly nyáron korábban megszüntetett terézvárosi nyomozásokat vett elő újra az ügyészség, de csak az ingatlanok értékbecslőit gyanúsították meg. A sértett önkormányzat jogászai kezdeményezték a gyanúsítottak vagyonának zár alá vételét, amit a nyomozási bíró azzal utasított el, hogy hűtlen kezelést csak az idegen vagyon kezelésével megbízott képviselők követhetnek el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 24.