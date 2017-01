Momentum: egy nap alatt több mint tízezer aláírás

„KÖSZÖNJÜK! Egy nap alatt több mint tízezer aláírás gyűlt össze, csak a Momentum Mozgalom standjainál. Ha így folytatjátok, meglesz a szükséges 138 ezer, és népszavazáson mondhatunk nemet erre a pénzszórásra!" – írta Facebook-oldalán a szervezet.

hirdetés

A Momentum Mozgalom a főváros 25 forgalmasabb pontján pultokon gyűjti a 2024-es budapesti olimpia megrendezéséről szóló referendum elrendeléséhez szükséges aláírásokat, emellett aktivistái is járják a várost. Csütörtökön beállt a cél mögé több ellenzéki párt is; az MSZP, az LMP, az Együtt és a Párbeszéd is segít szignókat szerezni.