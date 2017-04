Most nem a roma önkormányzat költekezik

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozását – derült ki a kormány oldalán megjelent előterjesztésből. A beruházásra összesen 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, amiből 1,6 milliárd forint kedvezményezettje az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft., amit a Népfőiskola Alapítvány hozott létre. Vagyis az a szervezet, amit az Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor alapított 1990-ben. A nonprofit társaságot azért hozták létre, mert ez a cég vette át a minisztériumi háttérintézmények átszervezése során tavaly megszüntetett Nemzeti Művelődési Intézet feladatait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beruházás érdekessége, hogy a Magyar Nemzet információi szerint a központ kialakításában nem vesz részt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ). Több cigány politikus is arról számolt be lapunknak, hogy bár tudnak a kulturális központ létrehozásáról, arról nem hallottak, hogy az ORÖ bármilyen szinten is részt vállalna a kialakításában. Ez alapján pedig úgy tűnik, hogy azt a 900 millió forintot is a nonprofit társaság használhatja majd fel, amit korábban különítettek el a kulturális beruházásra.

Az előterjesztés indoklása szerint egyébként a roma központra azért van szükség, mert Magyarország kormánya – a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban – elkötelezett a roma kultúra támogatása iránt. Mint írták, a magyarországi cigányság a rendszerváltás óta vár egy olyan kulturális intézményre, amely méltó és reprezentatív módon képes feltárni, dokumentálni, bemutatni és életben tartani kulturális sokszínűségét.

Az, hogy a roma önkormányzat várhatóan nem vesz részt a „felzárkóztatási stratégiával összhangban” kialakítandó központ létrehozásában, azért érdekes, mert a kormányzat éppen a felzárkóztatást hozta fel érvként korábban, amikor az ORÖ-t megmentette a csődtől. A kormányzat tavaly 1,3 milliárd forint adósságot vállalt át a cigány szervezettől a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos nevével összeforrt Híd a munka világába program kétes pénzköltései után. Rétvári Bence, a humán tárca államtitkára a parlamentben azzal védte a roma önkormányzatot, a kormány számára prioritás, hogy az ORÖ működése megmaradjon, hogy a roma felzárkóztatás jól fusson.

A Roma Oktatási és Kulturális Központ egy belvárosi, leromlott állapotban levő épület korszerűsítésével, átalakításával jönne létre a józsefvárosi Tavaszmező utcában. A központnak az az épület adna helyet, ahonnan rendőrségi felügyelet mellett tavaly kilakoltatták a Horváth Aladár vezette Roma Parlamentet és a Phralipe Független Cigány Szervezetet. A meglehetősen rozoga ingatlanból a hivatalos tájékoztatás szerint azért kellett távozniuk a szervezeteknek, mert életveszélyessé vált.

A humán minisztérium tervei szerint a központ Cziffra György világszerte ismert magyar származású cigány zongoraművész nevét viseli majd. A tárca korábbi közleménye szerint az intézmény összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a hagyományos roma kultúra kincseit, továbbá lehetőséget teremt az alkotóknak a megjelenésre. A programok hiteles képet mutathatnak a nem romáknak a cigányság kultúrájáról, a romáknak pedig biztosítják identitásuk megerősítését. Hozzátették: a központ oktatási tevékenysége minden korosztályt megszólít majd, de kiemelten a gyerekeket és a fiatalokat.

A beruházás ügyében lapunk tegnap próbálta elérni az Országos Roma Önkormányzat vezetését, továbbá az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. illetékeseit, ám lapzártánkig nem jártunk sikerrel. Így egyelőre nem világos, hogy a cigányság számára rendkívül fontos központ kialakításában miért nem vesz részt a romák országos szervezete.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.04.