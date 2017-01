MSZF: Száz fölött lehetnek a fagyhalál áldozatai

A szélsőségesen hideg idő beállta óta eltelt két éjszaka után sem érkeztek hírek kihűléses esetekről; a hajléktalanok éjjeli menedékhelyein az elkövetkező napokban is lesz még férőhely – mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanellátó intézmények továbbra is nyitva állnak, senkit sem küldenek el, ezért arra kért mindenkit, hogy „jöjjön be a közterületről”. Az erről szóló pénteki felhívásnak megvolt az eredménye, nagyon sokan mentek be az intézményekbe az utcáról – tette hozzá.

Elmondta, hogy a mintegy 11 ezer férőhely eddig elegendőnek bizonyult, még akkor is, ha néhány helyen százszázalékos a kihasználtság. Ismeretes, szombaton Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) kuratóriumának elnöke a szállók és melegedők 110-115 százalékos kihasználtságáról beszélt a rekordhideg kapcsán.

Kezelni a helyzetet

„Úgy tűnik, a további napokban is tudjuk kezelni a helyzetet”, pótágyakkal, matracokkal tudják fogadni az embereket – fogalmazott. Az államtitkár a fenntartók és szolgáltatók mellett köszönetet mondott a lakosságnak, amiért az utóbbi napokban az átlagos bejelentésszám többszöröse érkezett veszélyeztetett emberekről. A rendőrség is számos esetben akadályozott meg kihűlést – fűzte hozzá.

Czibere Károly arra kért mindenkit, hogy ha kihűléssel fenyegetett embert lát, vagy ilyenről tud, tegyen bejelentést a Menhely.hu-n található elérhetőségek valamelyikén. Az elmúlt 48 órában volt olyan eset, amikor a saját lakásában kihűlőfélben lévő emberről tettek bejelentést, akit így sikerült megmenteni – emelte ki.

Elégtelen állami intézkedések?

A Magyar Szociális Fórum vasárnapi gyorsjelentésében viszont azt írja, hogy a december végi nyolcvanról száz körülire emelkedett a fagyhalál áldozatainak száma. Az MSZF nem jelölte meg az áldozatok pontos számát, csupán annyit közölt, hogy a dermesztő hideg további áldozatokat szedett. A szervezet annak tulajdonítja a tömeges fagyhalált, hogy az élet védelmére tett állami intézkedések nem felelnek meg a vészhelyzet támasztotta követelményeknek. „Ki kellene nyitni a fűtött középületeket és egyházi épületeket a fagyoskodók előtt, de nem teszik. Ezért félő, hogy a fagyhalál áldozatainak száma a százat is meghaladhatja. Sok embertársunknak nincs hová mennie, nincs hol meghúzódnia, mert a hajléktalanszállók és melegedők megteltek” – áll az MSZF közleményében.

Az MSZF ebben a helyzetben különösen fontosnak tartja a lakosság segítségét az életek mentésében. „Hogy a veszteség minél kisebb legyen, ne lépjünk át a bajba jutott embereken, hanem segítsünk rajtuk egy csésze forró teával, egy tányér meleg levessel, energiadús étellel, meleg fürdővel. Ha meggémberedett, magatehetetlen embert látunk, hívjuk a 112-es központi segélyhívó számot! A fedél alatt élő magányos, idős, beteg embereknek segítsünk befűteni, enni-inni adni, beszerezni gyógyszereiket! Rászoruló embertársainknak gyakran arról kell dönteniük, hogy egyenek-e vagy fűtsenek, hiszen mindkettőre nem futja nyomorúságos jövedelmükből” – hívta fel a figyelmet a Magyar Szociális Fórum.