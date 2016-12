MSZP: Megrovás Havas Szófiának

Habár korábban még az MSZP-s Havas Szófia párttagságának azonnali felfüggesztése is felmerült az 1956-os forradalmat gyalázó mondatai miatt, a szocialisták végül jóval enyhébb „büntetés” mellett döntöttek – tudta meg a Magyar Nemzet. Legény Zsolt, a párt etikai és fegyelmi tanácsának elnöke lapunknak azt mondta, hogy megvizsgálták az ügyet és meg is állapították, hogy politikusuk vétséget követett el. Ennek szankciója pedig mindössze megrovás lett. Egyúttal felhívták arra, hogy a jövőben tartózkodjon hasonlóktól. Legény Zsolt kérdésünkre azt is elárulta, hogy Havas Szófia, bár megfellebbezhette volna a döntésüket, nem élt ezzel a lehetőséggel.

hirdetés

Emlékezetes, az MSZP-s politikus október 23-án az orosz állami televízióban gyalázta az 1956-os forradalmat. A szabadságharcot a nyugati titkosszolgálatok művének, CIA-akciónak és nácik által szervezett puccsnak tartotta. Többek között úgy fogalmazott: „Ezek a nácik fegyverrel járták a házakat, keresték a kommunistákat, zsidókat. Ezek nem radikálisok, hanem a legvalódibb fasiszták.”

A végül ezért járó megrovás azért is érdekes, hiszen első felindulásból az MSZP még egy sokkal keményebb hangú közleményt adott ki a nagy felháborodást keltő mondatok miatt. Leszögezték, hogy véleményük az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán világos: Nagy Imre örökségét büszkén vállalják, a hősök és áldozatok emlékét kegyelettel megőrzik. Ez pedig – mint írták – azt jelenti, hogy aki a párt tagjaként ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, az megsérti az MSZP alapszabályát. Éppen ezért az elnökség soron kívüli ülését ígérték, ahol – az akkori közlés szerint – megtárgyalják „Havas Szófia párttagságának azonnali felfüggesztését, és a fegyelmi eljárás megindítását”. Legény Zsolt információi szerint egyébként valóban szóba került az elnökség előtt az ügy, vélhetően ott elfogadták, hogy a fegyelmi eljárás már megindult.

Közben az is kiderült, hogy mégis indul nyomozás az MSZP-s politikus nyilatkozata miatt. Habár a jobbikos Szávay István feljelentését a rendőrség nemrég elutasította, az ügyészség ezt felülbírálta. Szávay István tegnap lapunknak azt mondta, hogy telefonon tájékozódott a Fővárosi Főügyészségnél, ahol azt közölték vele, hogy már kedden hatályon kívül helyezték a rendőrségi elutasító határozatot, az erről szóló levelet várhatóan hamarosan kézhez is kapja.

Az pontosan nem derült ki, hogy a nyomozás mi miatt indul, de Szávay István korábban a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása miatt tett feljelentést. Arra hivatkozott, hogy az MSZP-s politikus kijelentéseivel egyértelműen az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni kommunista terror jogosságát igyekezett igazolni. A büntető törvénykönyv szerint egyébként aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel vagy azokat igazolni törekszik, bűncselekmény miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szávay István megismételte azt is, úgy tűnik, a magát demokratikusnak nevező szocialista pártban a mai napig is helye van bolsevik eszméknek.

hirdetés

Havas Szófia korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy a nyilatkozatát nem teljes egészében idézte a magyar sajtó. Ő ugyanis úgy fogalmazott, hogy elkezdődött egy felkelés fiatalokkal. Elmondása szerint ő maga beszélt számos résztvevővel, akik nem megdönteni akarták a szocializmust, hanem jobbító szándékkal megváltoztatni. – Ez alakult át végül fegyveres ellenforradalommá vagy fegyveres harcokká – fűzte hozzá. Véleménye szerint ha egy ország deklarálja magáról, hogy itt demokrácia van, vélemény- és szólásszabadság, akkor az vonatkozik mindenkire. Még egy MSZP-politikust is megillet, hogy eltérő véleménye legyen. 1956-ról ugyanis – mint mondta – nincs konszenzus az országban, aki ezt állítja, az szerinte hazudik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 31.