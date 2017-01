Napokon belül eldőlhet a BME gazdasági karának sorsa

Az utolsó pillanatban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése is jelezte, hogy a továbbiakban is igényt tartana Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára (GTK) – értesült a Pesti Srácok.

Információik szerint napokon belül eldőlhet a kar sorsa, ugyanis az érintettek a héten még kétszer ülnek le tárgyalni a maradás feltételeiről. Utóbbiak közt az szerepel, hogy a kar olyan elbánást szeretne az egyetem részéről, amely egyenértékű a képzési portfóliójával és gazdasági helyzetével. A GTK szervezeti, gazdálkodási, tudományos minősítési rendszerének autonómiáját szeretné megkapni cserébe a maradásért, valamint azt, hogy a kar korábbi dékánja visszakapja pozícióját.

Az ügy előzménye, hogy az egykori dékán, Andor György másfél éve folyamatosan jelezte, hogy elégedetlen azzal, amit a BME szenátusa, illetve az egyetem vezetése a karnak nyújt támogatásként. Kifogásolták azt is, hogy a legnagyobb létszámú karként – álláspontjuk szerint – az egyetem nettó befizetői voltak, ebből a komoly összegből azonban keveset láttak viszont. Emellett az egyetem vezetésében is alulreprezentáltnak érezték magukat, mivel szerintük előléptetésekre és kitüntetésekre is jóval kisebb arányban javasolják oktatóikat, mint a többieket. Miután a GTK dékánja úgy érezte, problémáikat nem hallgatják meg, megkereste az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetését, majd később az Emberi Erőforrások Minisztériumát is. Bár a tárca eleinte nem akart beavatkozni, végül közleményt adott ki, amelyben állást foglalt a GTK ELTE-be olvasztása mellett. Az ELTE szenátusa is támogatta, hogy a GTK hozzájuk kerüljön. Az átszervezéssel kapcsolatos tárgyalások során a BME rektora, Józsa János még novemberben eltávolította helyéről Andor Györgyöt, akiért a kar hallgatói még tüntetést is szerveztek.