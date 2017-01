Nehéz eligazodni a gyermekügyeletek dzsungelében

Az ügyeleteken dolgozó orvosok és ápolók napi szinten szembesülnek azzal, hogy a beteg gyerekükkel segítséget kereső szülők sokszor a fél várost bejárják, mire eljutnak a megfelelő helyre. Nehéz kideríteni, épp melyik kórház ügyeletes és egyáltalán: milyen problémával hova kell menni. Nem értik azt sem, miért küldik el őket a sebészetről akkor, ha síró gyerekükkel rohanvást érkeznek amiatt, mert a csemete valamit eltüntetett az orrnyílásában. Pedig az egészségügyi szakemberek erre kapásból tudják a választ: nem lustaságból vagy szívtelenségből, hanem azért, mert a gyereksebészeteken nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyekkel az ilyesmit ki lehet bányászni a kicsik orrából. Azok csak a fül-orr-gégészeteken elérhetők, és ha olyan ügyelet csak a város másik végén van, akkor bizony oda kell sürgősen átmenni.

Az sem közismert, hogy sok belgyógyászatinak gondolt panasz a sebészetre tartozik, illetve még ha fogadja is a gyerekeket a belgyógyász, akkor is szükség van sebész véleményére. Emiatt viszont jobb az ilyen gondokkal eleve a sebészetre menni, ahol egyből ki tudják zárni a komolyabb betegségeket. Ezeket a problémákat ismerte föl egy fiatal ápoló, aki csapatával létrehozott egy olyan internetes oldalt, amely a szülőket könnyen eligazítja a gyerekügyeletek dzsungelében.

2015-ben született meg a kisgyermekes szülőket segítő információs portál, a Gyermeksos.hu ötlete Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Adta magát az ötlet

– A Gyermeksos.hu ötlete 2015 nyarán született, fél évet dolgoztunk rajta, így valamivel több mint egy éve indult – mondja Németh Franciska, aki a Szent János Kórház gyermeksebészeti és traumatológiai osztályának ambulanciáján dolgozik. Nem mindig ezt csinálta: 15 éves korában modellként kezdett el dolgozni, később a médiában helyezkedett el. Gyerekkori álmát néhány éve valósította meg, akkor váltott egészségügyi területre. A kisgyerekesek problémáit gyakorló ápolóként ismerte meg, akkor szembesült azzal, mennyire nehéz helyzetben vannak a családok, ha a kicsik rosszullétekor vagy balesetekor lépniük kell.

Dolguk valóban nehéz, mert ugyan az ügyeleti beosztás közadat, bárki elérheti, viszont egy nagyjából 60 oldalas dokumentumról van szó. Nehezen elképzelhető, hogy bárki ki tudjon igazodni rajta aközben, hogy karjában zokog a beteg vagy sérült gyereke. Hogy az ilyen problémák mennyire gyakoriak, jól mutatja, hogy Franciska szinte minden műszakjában találkozott olyan családokkal, amelyek már a harmadik kórházat járták meg, mire a megfelelő helyre kerültek. Főleg emiatt látta nagy szükségét annak, hogy az oldalt elindítsák. Portáljukon van lista az ügyeletes gyógyszertárakról is, ezzel is könnyítve azt, hogy az aggódó szülőknek ne kelljen a sokadik patika előtt is azt konstatálnia: mehetnek máshova, mert az ügyeletesnek gondolt hely nincs nyitva.

Közösségi mentőöv

A Gyermek SOS-re rögtön az indulás után rávetették magukat a családok, azóta is hatalmas segítséget jelent nekik. Pedig kezdetben csak egy e-mailt küldtek körbe a startolásról, ezt követték hírek és cikkek. Azóta kezdeményezésük szájról szájra terjed. Jelzésértékűek azok a visszajelzések is, amelyek Franciska Facebook-oldalára érkeznek: „A kisfiam, Beni kruppos rohamánál, azonnal a Te oldalad segítségével tudtuk 1 percen belül, hova menjünk! Ezúttal is köszi!” – csak hogy egyet kiemeljünk. Pedig nem történt más, mint felismerték, mire van szüksége egy kétségbeesett szülőnek, tudva azt, mennyire bonyolult kiigazodni a kórházak dzsungelében. Ma már azt tapasztalják, hogy az ügyeleteket felkereső szülők egyharmada az oldal segítségével tájékozódik, az alapján dönti el, merre induljon beteg gyerekével.

– Erre igen büszkék vagyon, hiszen ez nagyon jó arány. De azért azt hozzátenném, hogy csak Budapestről és Pest megyéről beszélünk, mert a szájt egyelőre csak ezen területek ügyeleti rendjét tudja. Másrészt a gyerekügyelet sajátos világ, jóval kevesebb a beteg, mint a felnőtt ellátóhelyeken: ezen a területen a Pest megyére eső esetszám havonta 6 ezer körüli, ami 2 ezer kattintást jelent. Ez tehát azt jelenti, hogy egy átlagos estén 200 szülő viszi gyerekét budapesti vagy Pest megyei ügyeletre, közülük pedig 60-70 család jut el a megfelelő kórházba a mi közreműködésünkkel – emeli ki Franciska.

Jöhet a következő?

Csapata már fejlesztésekben is gondolkodik, hamarosan alapítvánnyá alakulnak, oldalukat pedig szeretnék országossá tenni és akár felnőtt ügyeletekre is kiterjeszteni. Azok rendszere a gyerekekénél sokkal bonyolultabb, jóval összetettebb, így „fogyaszthatóvá tétele” sokkal nehezebb feladat. Annak érdekében, hogy ez sikerülhessen, e hét keddjén olyan közösségi kezdeményezést is indítottak, amelyben finanszírozást keresnek minderre. Terveik is vannak bőven: a távlatiak közt az is szerepel, hogy az aggódó szülők az internetes felületen valós időben is tudjanak tanácsot kérni egészségügyi szakemberektől.