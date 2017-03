Nem csak a büntetés, már kamerák kihelyezése is szabálytalan lehetett

Tarlós István kemény hangú levélben figyelmeztette az óbudai önkormányzatot arra, hogy mégiscsak szabálytalanul büntetnek a közterület-fenntartók a Szépvölgyi út és a Bécsi út kereszteződésénél. Az elmúlt napokban parázs vita alakult ki Óbuda egykori és jelenlegi polgármestere között azon, vajon érvényes-e az a bírság, amelyet az említett helyszínen rögzített kamera felvételei alapján szabnak ki, s amelynek – sajtóhírek szerint – Tarlós István felesége is áldozatul esett. A kereszteződésnél a fonódó villamospálya zavarásának elkerülése érdekében módosították az évtizedek óta megszokott forgalmi rendet. Ezen a helyen csak az elmúlt két hétben 755 autóst bírságoltak meg az önkormányzat által üzemeltetett kamera képei alapján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bár a kerület először honlapjára kihelyezett közleményben védte álláspontját (eszerint Óbuda-Békásmegyer közterület-felügyelete mindenben eleget tesz a jogszabályi előírásoknak, amikor szabályszegési bírságot vet ki a kötelező haladási irány megsértőivel szemben), Bús Balázs, a III. kerület polgármestere pénteken mégis a szabálytalankodók ellen indított eljárások felfüggesztésére kérte a helyi hatóságot a helyzet tisztázásáig.

Az óbudai önkormányzat közleményében azzal érvelt, hogy szabályszegés esetén a közterület-felügyelet is szabhat ki bírságot, s a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ezt úgy tegye meg, hogy nincs a helyszínen a szabályszegés elkövetésekor, az Országos Rendőr-főkapitányság azonban más véleményen van.

Az ORFK Indexhez eljuttatott válaszában úgy fogalmaznak: „figyelemmel arra, hogy a közterület-felügyelet által használt kamerák nem felelnek meg a külön jogszabály által támasztott követelményeknek, a felvett jármű üzemben tartójának objektív felelőssége alapján történő bírságszabás kizárt.” A jogszerű eljárás tehát ebben az esetben az lenne, hogy a közteresek a felvételek alapján feljelentést tennének, amelynek alapján a rendőrségnek kötelessége lefolytatni a nyomozást, de a jármű vezetőjét csak abban az esetben lehet megbírságolni, ha bevallja a tettét. Egyébként az üzemben tartóval szemben nem lehet szankciót alkalmazni.

Tarlós azonban még ennél is messzebb megy. Azt állítja, hogy a kamera, amelynek felvételei alkalmatlanok arra, hogy az objektív felelősség elvét szem előtt tartva meg lehessen általuk bírságolni bárkit is, ráadásul jogtalanul is lett kihelyezve. A Főpolgármesteri Hivatal városigazgatósági főosztálya és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) pénteki, a III. kerületi polgármesternek címzett levelében az áll, a II. kerület Bécsi úti, Újlaki templom előtti, a főváros tulajdonában lévő oszlopon a kamera elhelyezéséhez sem a III. kerületi önkormányzat, sem a III. kerületi közterület-felügyelet nem rendelkezik érvényes tulajdonosi hozzájárulással, vagyis azt szabálytalanul, a szükséges engedély hiányában szerelték fel. A levél egyelőre csak a Bécsi úton, az Újlaki templom előtti oszlopra rögzített felvevőberendezésről beszél, de a főpolgármester kilátásba helyezte, hogy „a fővárosi Városháza és a FÖRI a legközelebbi jövőben felülvizsgálja a III. kerületi helyszíneket annak tisztázása érdekében, hogy vannak-e a kerület más pontján is a fenti esethez hasonló, szabálytalan kamerák”.

Meglehet, hogy az ez irányú vizsgálódást érdemes lenne kiterjeszteni a kerület határain túlra is.