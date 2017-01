A Jobbik-frakció Képviselői Irodaházban található irodáit „megpróbálták feltörni, az ajtókon feszítési nyomok láthatók”, erről röviddel dél után érkezett bejelentés a BRKF-hoz – közölte érdeklődésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság. Lapunk azután kereste meg a rendőrséget, hogy a jobbikos Mirkóczki Ádám a Facebookon azt írta, feltörték a fokozottan védett Képviselői Irodaház negyedik emeletén található irodáját, és erről fotókat is közölt.

Mirkóczki Ádám, aki tagja a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és rendészeti bizottságnak is, a bejegyzésben azt írta: ez az irodaház elvileg szigorúan védett objektum, és biztonságos beléptető rendszerrel rendelkezik. „Ennek ellenére simán feltörték az irodánkat, ahol kollégámmal közösen végezzük napi munkánkat.”

Kitért arra is, hogy ő és szakértője, akik az irodát használták, nemzetbiztonsági átvilágításon estek át, és elvileg nemzetbiztonsági védelem alatt is állnak, hiszen minősített adatokkal, kvázi államtitkokkal dolgoznak. Azt egyelőre nem tudják, hogy beléptek-e a számítógépeikbe, illetve mi tűnt el, esetleg miről készülhetett másolat. Mirkóczki Ádám azt írta, hogy a rendőrségnél és az Alkotmányvédelmi Hivatalnál is megteszik a szükséges lépéseket. „Ugyanakkor az is nagyon érdekelne, hogy vajon lehet-e összefüggés a betörés és a pénteki sajtótájékoztatóm között, ahol arról beszéltem, hogy rendszeresen jelentkezni fogunk egri és Heves megyei fideszes korrupciós ügyekkel.” – zárta a bejegyzést.

Az ügyben megkerestük az Országgyűlés Hivatalát, de egyelőre nem válaszoltak. A rendőrség viszont azt közölte, hogy a bejelentés után húsz perccel megkezdték „a szükséges intézkedések és eljárási cselekmények végrehajtását”, magyarul a helyszínelést.