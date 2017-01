Nem hergelték a jogvédők a dühös migránsokat

– Mi is ott voltunk a szerb határnál, amikor a menekültek és a rendőrök összecsaptak, de nem tapasztaltuk, hogy a civil szervezetek vagy az újságírók bármire is biztatták volna a menekülteket – mondta a Magyar Nemzetnek Demeter Áron, az Amnesty International (AI) emberi jogi szakértője, aki egyben azt is megjegyezte, hogy a menedékkérőknek joguk van Magyarország területére lépni. A szervezet egyébként megfigyelőként volt a helyszínen, hogy ellenőrizzék a határon kialakult helyzetet.

Az AI munkatársát annak kapcsán kérdeztük, hogy Németh Szilárd fideszes alelnök után Kovács Zoltán kormányszóvivő is kirohant a civil szervezetek ellen. Az ATV-nek adott pénteki interjúban azt mondta, hogy a „magukat emberjogvédő vagy civileknek nevezett emberek” együttműködnek a terror- és embercsempész szervezetekkel. Ezt szerinte az bizonyítja, hogy az emberi jogi szervezetek arra buzdították – sőt, állítása szerint „hergelték” – a menekülteket a déli határvidéken 2015 őszén, hogy lépjék át a magyar határt.

A civil szervezetekkel kapcsolatban megszólalt Orbán Viktor kormányfő is, aki az állami rádiónak adott péntek reggeli interjúban azt mondta, hogy olyan világban élünk, ahol a befolyásolási kísérletek gyakoriak minden országban és majdnem minden ország részéről.

– Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a magyarok minden közéleti szereplőről tudhassák, kicsoda ő, és honnan kapja a pénzét – fogalmazott. Példaként Barack Obama elnökségét hozta, szerinte ugyanis az amerikaiak sokfajta befolyásolási módszert építettek ki a világban. – Erről én tudnék mesélni hosszasan (...), a legprimitívebb befolyásolási módszerekkel bezárólag volt itt minden az elmúlt időszakban – mondta, hozzátéve, hogy szövetségesek lévén nem a múlttal foglalkozik, inkább reméli, hogy a jövőben nem lesz ilyen.

– Átláthatóságot akarunk, a magyaroknak ugyanis joguk van megérteni, milyen befolyásolási manipulációs kísérletrendszerben éljük minden nap a politikai életünket – mondta Orbán Viktor.

A kormányközeli Századvég Alapítvány felmérése szerint Soros György amerikai üzletember és a szervezetei által képviselt „aktivista, beavatkozó politika” is népszerűtlen Magyarországon. A kutatás szerint a válaszadók 61 százalékának negatív a véleménye az üzletemberről, míg 14 százalék kedveli. A Századvég szerint 88 százalék elutasítja, hogy „külföldi politikai vagy gazdasági erők civil szervezeteken keresztül gyakorolnak nyomást egy ország kormányára”. Az Amnesty International által decemberben közzétett adatok azonban egész mást mutatnak: felmérésük szerint háromszor többen ismerik az Amnesty International munkáját, mint 2012-ben, tevékenységük fontosságát pedig egy tízes skálán átlagosan 7,9-esre értékelték.