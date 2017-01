Nem javul a budapesti levegő, marad a szmogriadó

A Fővárosi Önkormányzat szerdára virradó éjjel kiadott közleménye szerint továbbra is indokolt a riasztási fokozat és a gépjárműforgalom korlátozásának fenntartása Budapesten.

A hét első két napján tapasztalt jelentős forgalomcsökkenés mellett a hétfőhöz képest kedden már nagyobb mértékű javulás jött létre, ugyanakkor a fővárosban még nem teljesültek maradéktalanul a riasztási fokozat megszüntetésének feltételei – áll közleményükben.

Csepelen romlott a helyzet

Mint írják, a keddi adatok alapján a szálló por (PM10) 24 órára számított átlagos koncentrációja a fővárosban működő tíz mérőpontból még egy helyen, Csepelen meghaladta a riasztási küszöbértéket (100 mikrogramm köbméterenként), ami felett már a rövid idejű hatás is veszélyt jelent az emberi egészségre.

A legkedvezőbb budatétényi kivételével a többi mérőponton a szmogriadó alacsonyabb, tájékoztatási fokozata (75 ?g/m3) körüli, illetve jellemzően feletti szennyezettségi szint alakult ki – írják, jelezve, hogy ennél nagyobb koncentráció esetén a rövid idejű hatás veszélyt jelent az emberi egészségre a lakosság különösen érzékeny csoportjánál, különösen gyermekeknél, időskorúaknál, betegeknél.

Stagnáló vagy bizonytalan mértékben emelkedő szállópor-koncentrációra kell számítani szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat éjjeli előrejelzése alapján; a PM10 mennyisége jellemzően az egészségügyi és a riasztási határérték között valószínű, néhány állomáson azonban (az esti, késő esti romlás miatt) a riasztási küszöb átlépése sem zárható ki.

Csütörtökön időnként kissé meg is élénkülhet a keleti szél, ami akár jelentős mértékben is javíthat a levegőminőségen, amely péntektől hétfőig nagymértékben romolhat, ami akár a riasztási szint fölötti értékeket is jelenthet.

Indokolt a gépjárműforgalom korlátozása

A riasztási fokozatban a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, ezért annak elrendelésével együtt azonnali intézkedésekre van szükség. Mivel a keddi mérési adatok alapján még nem teljesültek a riasztási fokozat megszüntetésének feltételei, ezért indokolt a riasztási fokozat és az ahhoz tartozó gépjárműforgalom korlátozásával járó hatósági intézkedés további fenntartása – írják, hozzátéve, hogy ennek értelmében a forgalomkorlátozás mindennap reggel 6-tól este 10 óráig tart.

Ekkor Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód nullától négyesig terjed, vagy a forgalmi engedélye nem tartalmaz ilyen kódot.

Az intézkedés területi hatálya nem terjed ki az M0-s elkerülő út Budapesten áthaladó szakaszaira és Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében egyes útvonalakra.

A szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésekor a gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, az elrendelt korlátozás megszegőivel szemben bírságot szabhat ki – írják.

A közlemény szerint a fővárosi szmoghelyzet további romlásának elkerülése, illetve a javulás érdekében Tarlós István főpolgármester azt kéri, hogy a fővárosi úti célok elérésekor lehetőleg a közösségi közlekedést használják a lakosok, ne járassák álló gépjárművük motorját, mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, a szolgáltató-, illetve termelőtevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék porkibocsátásukat.