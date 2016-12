Nem kerülnek utcára a recski idősek

Tegnap fejeződött volna be a recski Gesztenyés Idősek Otthona épületének elárverezése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján olvasható, azóta törölt kiírás alapján. A jelenleg is csaknem félszáz lakót befogadó intézmény azonban a jelek szerint változatlan formában működhet tovább: az üzemeltető Sors 2002 Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tóth Péter a Heol.hunak azt mondta, december 19-én a társaságuk érdekkörébe tartozó személy árverésen kívüli vevőként megvásárolta az ingatlant. Mint Tóth közölte, a Gesztenyés üzemeltetését a folyamatban lévő végrehajtás és a tulajdonosváltás nem érinti.

Erről számolt be Sápi Andrea intézményvezető, és ezt erősítette meg Nagy Sándor recski polgármester is. Nagy arról beszélt, hogy helyreállt a kommunikáció az idősek otthonának vezetésével, a mindennapi együttműködés fennakadásmentes, ő maga pedig napi szinten látogatja az intézményt, hogy tájékozódjon az aktuális helyzetről. Mint mondta, a térség országgyűlési képviselőjével, Horváth Lászlóval is beszélt, és tőle is erős ígéretet kapott arra, hogy minden a legnagyobb rendben lesz.

Nem tudni, ki vette meg

Emlékezetes, december közepén komoly botrányt kavart a hír, miszerint az üzemeltető több mint 80 millió forintos tartozása miatt éppen karácsony másnapján veri dobra az otthont a NAV. Eközben a bent lakó idősek, illetve az otthonban dolgozó alkalmazottak sorsáról maguk az érintettek sem tudtak semmit, Tóth Péter ügyvezető és az intézetvezető pedig napokig nem voltak hajlandók nyilatkozni. Sápi Andrea tegnap egyik kérdésünkre, hogy miért tartották fenn napokig a hírzárlatot, azt a választ adta, hogy a lakókat és a dolgozókat ők megnyugtatták, a lakóknak pedig többet ártott az újságírói érdeklődés, mint maga a tulajdonosváltás.

A botrány idején további spekulációkra adott okot, hogy az egyébként kiválóan felszerelt, erdőkkel övezett, gyógyfürdők közelében található ingatlant 26 millió forintos kikiáltási áron hirdette meg a NAV, a becsült értéke pedig 40 millió forint volt – holott fekvésének és 38 komfortos szobájának köszönhetően az ingatlankomplexum a polgármester becslése szerint minimum 100 milliót ér, és kiválóan alkalmas például panzió kialakítására. Bár a tulajdonos, amikor végül nyilatkozott, azzal nyugtatta a lakókat, hogy hét évre aláírt és kifizetett szerződésük van, a Pesti Srácok privát megkeresésére a licittel kapcsolatban az adóhatóság illetékes munkatársa azt közölte, semmi akadálya nem lenne annak, hogy panzióként működjön tovább.

Azt, hogy végül is pontosan ki és mennyiért vette meg az ingatlant, egyelőre nem tudni, mivel árverésen kívüli vásárlás történt, a NAV pedig erről nem adhat ki információt.

