Nem okozott gondot a rejtélyes radioaktív felhő

Nemrég adtunk hírt arról, hogy néhány hétig ismeretlen eredetű radioaktív felhő lebegett Európa felett. Januárban a jód-131 izotóp a normális értékhez képest kiugróan magas, tehát természetes jelenségekkel nehezen magyarázható szintjét mérte egy norvégiai megfigyelőállomás Svanhovd város közelében. Az állomás néhány száz méterre található az orosz határtól, a Kola-félsziget mellett. A norvég hatóságok mégsem tartották szükségesnek minderről értesíteni a közvéleményt. A következő két héten aztán számos más országban – elsőként Lappföld Finnországhoz tartozó részén és Franciaországban, később Lengyelországban, Csehországban, Németországban, Spanyolországban, Ausztriában, Svédországban és Szlovákiában – is kimutatták a jód-131-et, igaz, az első méréseknél alacsonyabb koncentrációban. Először a franciák tettek közzé közleményt az incidensről február 17-én, jó egy hónappal az első észlelés után. A forrásról és az okokról semmit sem lehetett tudni.

Az Együtt képviselője, Szabó Szabolcs rákérdezett a nemzeti fejlesztési miniszternél, hogy Magyarországon is érzékelték-e a sugárzást. A Hvg.hu szúrta ki, hogy a tárcavezető helyett Fónagy János államtitkár válaszolt, aki kifejtette, hogy valamelyest igen, de ennek nem volt egészségügyi kockázata. Szerinte a szennyezés a kimutathatóság határán volt, ezért nem volt szükség további tájékoztatás kérésére, de az esetleges nukleáris robbantások detektálására létrehozott Nemzetközi Megfigyelő Rendszer adatait sem mutattak kiugró értékeket. A CTBTO, vagyis az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete közleményében is megerősítette, hogy a légkörben jelen lévő nyomnyi radioaktív jód időnként kimutathatóvá válik, elsősorban az orvosi alkalmazása következtében, és erre került sor az utóbbi időben is.

Mivel egyéb mesterséges izotóp nem volt kimutatható a mérés folyamán, a szennyezés forrásaként nukleáris robbantás és atomerőművi baleset kizárható.

Fónagy hozzátette, az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 2017-ben két alkalommal mért kimutatási határt meghaladó mennyiségű jód-131 radionuklidot a levegőben: az év 4. és 7. hetében, de a két alkalommal speciális mérési módszerrel kimutatott mennyiségek sem jelentettek egészségügyi kockázatot.