A zuglói szülők sem kérnek az egyházi fenntartásból

Tiltakozott a zuglói Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szülői közössége az ellen, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az intézmény – derült ki az ezzel kapcsolatos keddi iskolai fórumon. Bár először az intézmény vezetője nem szerette volna, hogy sajtónyilvános legyen az esemény, a szülők nagy többséggel megszavazták a média jelenlétét, így végül a Magyar Nemzet is részt vehetett a tájékoztatón.

Lapunk múlt héten számolt be arról, hogy a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa két iskola fenntartását is átvenné: az említett zuglóin kívül a józsefvárosi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolával kapcsolatban is szándéknyilatkozatot adtak be az illetékes tankerületi központnak. A Vajda Péter-iskola esetében már tartottak tájékoztatót, ám úgy tűnt, az ottani szülőket sem sikerült meggyőzniük a fenntartóváltás előnyeiről.

Ehhez hasonlóan a zuglói intézménybe járó gyerekek szülei sem fogadták örömmel az exarchátus érdeklődését. Például információink szerint a keddi tájékoztatóhoz annak ellenére ragaszkodott az egyház, hogy az intézményt vezető Vizi Andrea – látva a szülők és pedagógusok tiltakozását – levélben kérte őket arra, álljanak el szándékuktól, és már a fórumot se tartsák meg. Ám az egyház a kérésnek nem tett eleget, így nem meglepő módon feszült hangulatúra sikeredett a tájékoztató. A szülők fenntartóváltással kapcsolatos érzelmeit jól mutatta, hogy csak az igazgatónőnek és az illetékes tankerületi központ vezetőjének a kérésére voltak hajlandók meghallgatni az egyház munkatársait. Ehhez hasonló példa volt az is, hogy a legnagyobb tapsot az a szülői hozzászólás kapta, amely megkérte az egyházat, kímélje meg őket attól, hogy a közelgő tavaszi szünetben az esetleges fenntartóváltásról kapcsolatos szavazás miatt kelljen idegeskedniük.

Az egyház úgy érvelt a fenntartóváltás mellett, hogy tudnának olyan pluszt nyújtani az intézménynek, amely tovább öregbíthetné annak hírnevét. Ugyanakkor felbukkant egy másik érv is a fenntartóváltás mellett, ám ezt különös módon nem az egyház, hanem a kormányhivatal egyik képviselője említette. Emlékeztette a szülőket arra, hogy az intézmény jelenleg nem „körzetes”, vagyis nem kötelező minden helyi kisgyermeket felvennie. Ám ez az állami fenntartás mellett bármikor megváltozhat, míg egyházi intézmény esetében nem születhet ilyen döntés. Ám úgy látszott, ez az érv sem győzte meg a szülőket.

Részt vett az eseményen Karácsony Gergely, Zugló polgármestere is, aki megígérte, hogy az önkormányzat a szülői döntéssel megegyezően fog véleményt alkotni az ügyben.

Kerestük az egyházat, hogy megtudjuk, visszalépnek-e a városligeti iskola fenntartásának szándékától, ám lapzártánkig nem kaptunk választ. Egyébként az exarchátussal Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője kötött megállapodást tavaly. Információink szerint ennek következtében vehetnék át öt iskola fenntartását.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.05.