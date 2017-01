Nem takarítják a megállókat Budapesten

Fél nappal a hóesés megszűnte után is pocsolyákban és latyakban várakoznak az utasok

A főváros számos pontján még mindig havasak, latyakosak, síkosak a busz- és villamosmegállók annak ellenére, hogy az éjszaka óta nem esett hó.

Számos nagy forgalmú megállóban még mindig nem takarította el a havat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), így az utasok olvadó hóban, latyakban, pocsolyákban kénytelenek várakozni. A járművekről történő le- és felszállás ilyen körülmények között balesetveszélyes, sok megállóban nemcsak a járdaszegélyek, de a várakozóhelyek egész felülete is csúszós, síkos.

hirdetés

Kora délután is csupa latyak volt a 3-as és a 62-es villamos megállója a Bosnyák téren, de Zuglóban másutt sem takarította el a havat a BKK. Ugyanezeknek a járatoknak a Nagy Lajos király útja/Czobor utca megállójában is olvadt hó borította a peron nagy részét, de a 32-es busz ugyanitt lévő megállójában szintén csupa latyak volt a járda. Egy megállóval arrébb, a Kassai tér egyik oldalán sincs eltakarítva a hó a 32-es busz várakozóhelyén.

A Hvg.hu gyűjtése szerint Óbudán a Kolosy térnél és a Filatorigátnál egyáltalán nincsenek takarítva a megállók, de hasonló volt a helyzet napközben a XI. kerületben a Szüret utcánál, illetve Kelenföldön az Etele úti és a Kalotaszeg utcai villamosmegállóban.

A BKK Facebook-oldalán több kommentelő számolt be hasonló állapotokról. "Most már csak a tükörjeget kellene eltakarítani a megállók többségéből... Vagy a gyalogosok is szereljenek hóláncot magukra?" - kérdezte egy hozzászóló. Nem pótolja a megállókban történő síkosságmentesítést az sem, hogy a BKK járatain figyelmeztetik az utasokat a peronok állapotára leszállás előtt.

hirdetés

A megállók takarításával kapcsolatban megkerestük a BKK-t; amint válaszolnak kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.