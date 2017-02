Nem találják a vízummutyi gyanúsítottját

Másfél éve nyomoz a rendőrség hivatali visszaélés gyanúja miatt a moszkvai magyar vízummutyi ügyében, de még mindig nincsen gyanúsított - tudta meg az Index.

Mint írták, azt, hogy a moszkvai magyar nagykövetségen évekig működött egy olyan vízumgyár, ahol több ezer schengeni vízumot szerezhettek oroszok mindenféle ellenőrzés nélkül, kihasználhatták bűnözők, az általuk futtatott örömlányok és ellenérdekelt külföldi titkosszolgálatok is. Megjegyezték, a nekik név nélkül nyilatkozó biztonsági források arról beszéltek, hogy a szakmai nyelven "visa shoppingnak" is nevezett vízummutyi egyértelműen kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Sőt, az is nemzetbiztonsági kockázatot jelentett, hogy a vízumgyár működtetői a konzulokra nyomást gyakoroltak, esetenként fenyegették őket. Az Index szerint a magyar diplomáciai testületek védelme (úgynevezett kolóniavédelem) a magyar polgári titkosszolgálatok közül az Információs Hivatal (IH) feladata lett volna, ám "úgy tűnik, hogy a kolóniavédelemben az IH egyszerűen csődöt mondott". A lap úgy tudja, a moszkvai magyar nagykövetségen zajló események elég komoly belső konfliktushoz vezettek a hírszerzésért felelős IH és a kémelhárítással foglalkozó Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) között, amely vita "felső szintekig" is eljutott.



A vízumgyár lényege abból állt, hogy az Oroszországban agrárdiplomataként dolgozó Kiss Szilárdhoz köthető, borkereskedelemmel foglalkozó Monte Tokaj Kft. százával hívta meg az embereket, elméletileg üzleti céllal. A meghívottak immár schengeni vízummal, akadálytalanul bármikor továbbállhattak az EU országaiba. A visszaélésekről a még Martonyi János által vezetett Külügyminisztérium is tudott 2013-ban; akkor el is készült egy belső vizsgálati anyag, de ennek részleteit a később Szijjártó Péter vezetése alá került tárca nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. Az LMP-s Szél Bernadett azonban nem hagyta annyiban a dolgot, kiperelte a dokumentumot, amely így nyilvánosságra került.



Az Index Kiss Szilárd kapcsán megjegyezte: az ügy pikantériája, hogy az AH által végzett nemzetbiztonsági átvilágításán megbukott, kockázatokat tártak fel vele kapcsolatban, ennek ellenére agrárattasé lehetett, mert Fazekas Sándor agrárminiszter pozícióban tartotta. Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert a tegnapi kormányinfón megkérdezték, hogyan fordulhatott elő, hogy az átvilágítás eredménye ellenére Kiss tovább dolgozhatott, amire a politikus annyit mondott: "biztos kiváló munkát végzett".

