Nem vizsgálják Rogán Antal vagyonnyilatkozatát

„Juhász Péter és 108 társa általi kezdeményezések nyilvánvalóan alaptalanok, mert azok nem felelnek meg a vagyonnyilatkozati eljárásban meghatározott alapvető feltételeknek” − írta a mentelmi bizottság az elutasító határozatában. Közölték, hogy „a kezdeményezések nem tartalmaznak a vagyonnyilatkozatok konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítást, amely konkrétan megjelölné a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, egyébként sem a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó jogszabály, sem pedig maga a vagyonnyilatkozati nyomtatvány ingatlan felújításra, karbantartásra vonatkozó munkálatokra bejelentési kötelezettséget nem ír elő illetve nem tartalmaz”.

hirdetés

A bizottság hozzáteszi, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség egyébként sem az anyagi számonkérést, hanem a transzparenciát (átláthatóságot) szolgálja. A Mentelmi Bizottságnak pedig törvény szerinti meghatározott feladata van, nem csinálhat olyat, ami nem hatásköre. Majd hivatkozott a korábbi hasonló ügyekre, ahol a korábbi elnökök szintén elutasító határozatot hoztak a hasonló beadványoknál – írja az Index.

A bizottság egyébként Juhászék beadványa után felkérte Rogánt, hogy nyilatkozzon, aki meg is tette. Azt írta, Juhász egy olyan ingatlan kapcsán kezd vagyonnyilatkozati eljárást vele szemben, amely a vagyonnyilatkozatában szerepel. A nyilatkozatot a törvénynek megfelelően töltötte ki, Juhász pedig olyan információkra kíváncsi, amelyekre a vagyonnyilatkozat nem tér ki, tehát arra nem is kell válaszolnia. Ezek a kérdések pedig nem tartoznak a mentelmi bizottság feladatai közé, írta Rogán, a mentelmi bizottság elnöke, Dr. Vejkey Imre által jegyzet határozat pedig meg is állapítja, ez nem feladata a mentelmi bizottságnak.

Juhász a Rogán Antal ellen vagyonnyilatkozati eljárás megindítását 2016 novemberében kezdeményezte, majd december 8-ig még 108 ilyen beadvány érkezett. Dr. Vejkey Imre a Mentelmi Bizottság elnöke egyesítette az ügyeket – idézte fel az Index. Juhászék azt írták, az eljárás megindítását megalapozza a közelmúltban nyilvánosságra került információ, amely szerint a Rogán Antal (rész)tulajdonában lévő balatonlellei ingatlanon nagy értékű felújítási munkálatokat végeztek 2015 ősze és 2016 tavasza között.

„Újra beküldjük, de most még többen”

Juhász Péter Facebook-oldalán közölte, 109-en indítottak vagyonnyilatkozati eljárást Rogánnal szemben. „Megjött az országgyűlés mentelmi bizottságának határozata, amelyben közlik, hogy nem vizsgálják Rogán vagyonosodását, mert nincs olyan rubrika a papíron, ahova beírhatta volna, hogy jön ki a pénzéből. Pedig de bizony van. Úgy hívják, hogy megtakarítás. Készpénz. Dubajban cash”.

Mint írta, már az első kezdeményezést is 109-en elküldték, és úgy véli, sokkal többen fogják a másodikat. „Újra beküldjük, de most még többen, és kiegészítjük a bizottságnak kérdésekkel, amiket ezek szerint fel is tesznek Rogánnak” – fűzte hozzá.

hirdetés

„Ami egészen varázslatossá teszi ezt az abszurd drámát, hogy a 109 kezdeményező mindegyikének elküldték a végzésben a másik 108 személyes adatait. Nem világos számomra, hogy mely törvénnyel egyeztethető össze, hogy a személyes hozzájárulásunk nélkül küldözgetik összevissza a címünket, elérhetőségeinket, a személyes adatainkat. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulok, mondja el mi a véleménye erről” – írta Juhász Péter.