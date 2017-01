Németh Szilárd fergeteges köszöntőt mondott Trump győzelmére

Az már korábban is kiderült, hogy a fideszes politikai elit nagy lökést vár Donald Trump elnökségétől az illiberalizmus sikeréért vívott harcához. A 24.hu most előásott egy videót, melyben a párt alelnöke, Németh Szilárd – Make America great again feliratú republikánus kampánysapkában – mond köszöntőt egy étteremben novemberben, a megosztó személyiségű milliárdos megválasztását követően.

De ne szaporítsuk tovább a szót, megteszi azt a rezsibiztos:

