Németh: Az amerikai elnökválasztás a demokrácia győzelme

Az amerikai elnökválasztás a demokrácia győzelme volt, mert a szavazóknak pénzügyi gátakat, a média és a bürokrácia akadályait is sikerült legyőzniük – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban, az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése ülésének első napján, az MTI-nek telefonon nyilatkozva hétfőn.

Németh Zsolt hangsúlyozta, a demokrácia intézménye átalakuláson megy keresztül, amelynek „fontos és példaadó tesztjén” esett át Amerika.

Reményét fejezte ki, hogy az ideológiák helyett az értékek és a felelősség fogja jellemezni a jövő demokráciáját Európában is. Európa emellett továbbra is számít arra, hogy a keletről és délről érkező súlyos biztonsági kihívások amerikai szerepvállalással a jövőben is rendezhetőek lesznek – tette hozzá Németh Zsolt.

A Balkánnal foglalkozni kell

A parlamenti közgyűlés magyar delegációjának vezetője elmondta: felszólalásában aláhúzta, hogy az elmúlt hónapokban sikeresen lezajlott macedón és bolgár választások azt példázzák, hogy „ezekben az országokban működik a demokrácia”. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balkán nem kap kellő figyelmet az Európai Unió részéről, a bővítési folyamat is akadozik. Véleménye szerint fokozott figyelmet kell szentelni a térségnek a korábbi feszültségek kiújulásának megelőzése érdekében.

Németh Zsolt a közgyűlés hétfői vitáját ismertetve közölte, a képviselők szerint az Európa Tanácsnak nem időszerű beavatkoznia a törökországi demokratikus folyamatokba. Egyetértettek abban, hogy a strasbourgi székhelyű intézmény háttérdiplomáciával tudja érdemi módon előmozdítani az emberi jogok és a demokrácia érvényesülését Törökországban.

Részvétét fejezte ki a közgyűlés

A képviselő elmondta, a közgyűlés részvétét fejezte ki a péntek éjjel Verona mellett történt buszbaleset áldozatai hozzátartozóinak.

Hangsúlyozta, Európa attól számít politikai közösségnek, hogy tragédia esetén az országok együttérzéssel fordulnak egymáshoz. Ez a fajta empátia ad erőt minden nemzetnek és közösségnek a tragédiák elviseléséhez – tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy a parlamenti közgyűlés hétfőn megválasztott 16 alelnöke között – mint a magyar delegáció vezetőjét – őt is megerősítették alelnöki pozíciójában.