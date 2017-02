Népszabadság: beragadhatnak a dolgozói részvények?

Összesen 1,5 millió forint értékű dolgozói részvény ragadhat be a Népszabadság Zrt.-ben, mert szinte teljesen kiürítették a céget. Az októberben bezárt lap nevét, a székházat és az egyéb értékeket eszközátruházással kivitték a vállalatból, így feltehetően egy esetleges felszámolás esetén sem lenne miből kifizetni a dolgozókat. A Népszabadság munkatársai az 1990-es évek elején vásárolhatták be magukat a vállalatba, amikor egy darab közös részvényt értékesítettek 300 részre felosztva. Ezeket egyenként ötezer forintért lehetett megvásárolni, a tulajdonosok száma pedig nagyjából 150 fő volt. A dolgozói tulajdonhányad egyébként csak jelképes – 0,5 százalékos – nagyságú volt, a későbbiekben is piaci érték nélkül, így a 2000-es években is csak névértéken cseréltek gazdát a részvények. Jelentőségét elsősorban az adta, hogy az alkalmazottak beleszólhattak a döntéshozatalba, így például a főszerkesztő személyének kiválasztásába.

hirdetés

– Nem a pénzről van szó, de nem szeretném, ha ez az ötezer forint is Mészáros Lőrinchez kerülne – mondta a lapunknak nyilatkozó egyik korábbi dolgozó. A Népszabadság névre, valamint a Mediaworks egyéb vagyontárgyaira egyébként jelzálogot jegyeztettek be, az MKB Banktól kapott pénzből pedig megvették a Pannon Lapokat. A Népszabadság ügyében a fideszes Tényi István feljelentést tett tartozás fedezete elvonása miatt, ám az ügyészség ezt elutasította.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 15.