Népszavazás jöhet a Városliget átépítéséről

Aláírásgyűjtés kezdődhet a Városliget beépítéséről, miután egy ellenzéki javaslat átjutott a Fővárosi Választási Bizottság szűrőjén. Moldován László LMP-s képviselő és ligetvédő három kérdést adott be a bizottságnak, ezek közül az alábbit fogadták el:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti építési szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb zöldfelülete 70 százalék legyen?

A kérdés a Városligeti építészeti szabályzat megváltoztatását célozza, ami most 65 százalékban határozza meg a helyi zöldfelület minimális értékét – egy sikeres népszavazás ezt öt százalékkal megemelné.

Mivel a fővárosi bizottság is rábólintott, 15 nap múlva megkezdődhet az aláírásgyűjtés, már ha addig senki nem nyújt be jogorvoslatot. Az ötletgazda állítja, a budapestiek 75-80 százaléka minden felmérés szerint ellenzi a Városliget monstrumokkal történő telepakolását.

Moldován ezért sem hiszi, hogy ne sikerülne összegyűjteni a szükséges 150 ezer aláírást. Az LMP-n kívül a ligetvédelem mögé eddig is beálló civilek (Levegő Munkacsoport, Greenpeace) segítségét is kérni fogják az aláírások összegyűjtésében, Moldován reméli, hogy a NOlimpiához hasonló pártközi együttműködés is kialakul, bár még nem voltak egyeztetések a többi párttal.

A Városliget Zrt. is reagált a hírre. A cég úgy látja, az átmenő autóforgalom és az elöregedő növényállomány miatt szükséges a rehabilitáció és a fejlesztés. A cég folyamatosan egyeztet, a Liget Park Fórum sorozatban egyfelől, 118 szervezet részéről érkeztek észrevételek, kérdések, javaslatok – eme 558 hozzászólás java részét beépítik a megvalósításba.

A zrt.-nek is van közvélemény-kutatása. Az Ipsos Zrt. kutatása szerint „a megkérdezett Városliget-használók 69 százaléka egyetértett azzal, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a Ligetbe, ha közben a park zöldfelületét is fejlesztik, és annak nagyságát növelik” – írja a Hvg.hu.