NOlimpia: Egy hét alatt megvan az aláírások fele

Múlt hét csütörtök óta tízezer aláírást gyűjtött össze az LMP a Momentum Mozgalom olimpiaellenes népszavazási kezdeményezéséhez – közölte a Hvg.hu megkeresésére Ferenczi István, a párt országos elnökségének tagja.

A Momentum Mozgalom szerdáig már ötvenötezer aláírást gyűjtött össze, így az LMP-vel együtt már több mint hatvanötezernél tartanak, amely azt jelenti, hogy a népszavazás kiírásához szükséges 138 ezer hiteles aláírás fele már megvan. Ehhez még hozzájön az Együtt, a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gyűjtése – valamint a társadalmi gyűjtés –, vagyis a valós szám még ennél is több lehet. És még csak egy hét telt el.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a momentumosok egy nap alatt gyűjtöttek annyi aláírást, mint amennyit az LMP egy hét alatt, de Ferenczi szerint így is jó eredménynek számít, mert rövid idő állt rendelkezésükre a mozgósításhoz. Mint mondta, „a tempó nőni fog”. Ez azt jelenti, hogy új helyszíneken is gyűjtenek majd, szombaton 15 piacon is jelen lesznek.

A Demokratikus Koalíció online aláírásgyűjtését viszont visszatetszőnek nevezte az LMP országos elnökségének tagja. A kezdeményezés megtévesztő módon azt sugallta, hogy az adatok megadásával (pl. lakcím, e-mail cím) a Momentum kezdeményezését írják alá az emberek – vélekedett Ferenczi. Az LMP-s politikus szerint ha a DK komolyan gondolná a népszavazási kezdeményezés támogatását, akkor kint lennének az utcán.

