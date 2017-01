Nolimpia: már 35 ezer aláírás gyűlt össze

Az LMP is segíti az olimpiaellenes aláírásgyűjtést. A pártok által megszerzett szignók számáról még nincs információ

Alig négy nap alatt 35 ezer aláírást gyűjtött össze a Momentum Mozgalom a 2024-es olimpia budapesti megrendezése ellen, illetve azért, hogy legyen népszavazás a kérdésről – mondták érdeklődésünkre a szervezetnél. Azt ígérik, nem állnak le a gyűjtéssel, és a rendelkezésre álló utolsó pillanatig (ez 30 napot jelent) folytatják a munkát.

hirdetés

A nemrég zászlót bontó szervezet csütörtökön kezdte el az aláírások gyűjtését a főváros forgalmas pontjain, és ígéretük szerint házról házra járva is próbálják majd meggyőzni az embereket, írják alá az íveket, és lehessen népszavazás a kérdésben. Ehhez 138 ezer hiteles szignóra van szükség, de ahhoz hogy ez biztosan meglegyen, legalább 170-180 ezer aláírást kell majd leadniuk ellenőrzésre. Az említett 35 ezres számban egyébként még nincsenek benne a partnerektől érkező aláírások. Nemcsak az LMP és az MSZP, hanem az Együtt, a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) is beszállt ugyanis a gyűjtésbe.

Mindenesetre a rajt jól sikerült a szervezetnek. Már péntek reggelre, vagyis alig egy nap alatt több mint tízezer nevet tudtak összegyűjteni, és a lendület pénteken is folytatódott. A forgalmasabb budapesti csomópontoknál kihelyezett standokon az emberek sokszor sorba álltak, hogy aláírhassák az íveket. Közben inzultus is érte már az aláírásgyűjtőket: a Jászai Mari téren pénteken egy részegnek látszó férfi felrúgta a pultjukat.

Közben a kormánypárti sajtó mellett mások is próbálnak keresztbe tenni a Momentum Mozgalomnak. A hét végén olyan bejegyzések jelentek meg a Facebookon, amelyben arra biztatták a Fidesz-szimpatizánsokat, hogy írják alá az íveket, de hamis adatokkal. A felhívás szerint akár több helyen is lehet hamis adatokat megadni, ilyenkor ugyanis mindegyik érvénytelen lesz az ívek leadása utáni ellenőrzésnél. Lapunknak egy, a választási szabályokat jól ismerő szakértő azt mondta, ilyen esetekre nincs egyértelmű szabályozás, de nehéz is volna eldönteni, hogy valaki csak figyelmetlenségből vagy szándékosan adott meg hamis adatokat. Egy ilyen akciónak csak akkor lenne jelentősége, ha a szervezők – látva a sok aláírást – még idő előtt leállnának a gyűjtéssel, és csak utóbb derülne ki, hogy az általában

15-20 százalékos hibaarány mégis magasabb. Amennyiben viszont az utolsó pillanatig gyűjtik a szignókat, ez a fellépés nem befolyásolja az érvényes támogató aláírások végső számát.

Bár még csak néhány hete ismert a Momentum Mozgalom neve, máris telt házas rendezvényt hoztak össze a hét végén az olimpiai rendezésről szóló népszavazási kezdeményezésről – számolt be a HVG.hu. A szervezők szerint ez már önmagában siker, figyelembe véve az átlag állampolgárok politikával szembeni fásultságát. Az egyik budapesti klubban megtartott szombati rendezvényen több száz érdeklődő előtt elhangzott, sok visszajelzést kaptak arról, hogy sikerült felkavarniuk a hazai politika állóvizét.

hirdetés

Meglódult az adományok gyűjtése is. Az MKKP-hez például a múlt hét végéig hétmillió forint felajánlás érkezett úgy, hogy csütörtökön még csak hárommilliónál tartottak. A Fidesz egyelőre csak „ül és vár”, ahogy azt Lázár János kancelláriaminiszter jelezte. Tarlós István főpolgármester viszont kijelentette: aki Budapestet szereti, az nem írja alá az olimpiaellenes aláírásgyűjtés íveit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 23.