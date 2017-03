Nőtt a Hír TV nézettsége

A lapunkkal azonos tulajdonosi körhöz tartozó Hír TV-nél 2016 őszétől a nézettségben ugrásszerű növekedés figyelhető meg, amely a híradóknál látszik a legjobban. Tarr Péter ügyvezető helyettes a Kreatív hírportálnak elmondta, hogy a 17 órakor kezdődő híradó rendszeresen megveri az M1 azonos időben induló hírműsorát, illetve 2-3 olyan magazinműsor is indult, amelynek stabil, nagyszámú nézőközönsége van: a Szabad fogás, a Látótér című vidéki tényfeltáró magazin, a Célpont és a Riasztás című bűnügyi magazin. Kijelentette azt is, hogy 2022-ig biztosan van pénz és szándék is arra, hogy a Hír TV ellenzéki irányát folytassák.