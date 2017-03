Nőtt a Jobbik és a Momentum támogatottsága

Átlépné az ötszázalékos parlamenti küszöböt a Momentum Mozgalom, ha most vasárnap lennének a választások – derül ki az Iránytű Intézet reprezentatív felméréséből. A kutatás szerint a biztos szavazók körében a Fidesz egy hónap alatt három százalékot vesztett támogatottságából, de még így is 47 százalékon áll. A Jobbiknak két százalékkal, 23 százalékosra nőtt a tábora, míg az MSZP népszerűsége 10 százalék körül liftezik. A hónap nyertese a Momentum Mozgalom, mely a februári egy százalékról ötre növelte a táborát. A Momentum feltehetően a bizonytalanoktól, korábbi LMP-szimpatizánsoktól, valamint más baloldali pártoktól vehetett el szimpatizánsokat. Ezt mutatja az is, hogy az LMP korábbi hatszázalékos támogatottsága márciusban négy százalékra csökkent. A Demokratikus Koalíció (DK) öt százalékon áll a biztos pártválasztók körében, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) három százalékon. Az Együttre két százaléknyian szavaznának, míg a Párbeszéd a voksok egy százalékát kapná meg.

MN-grafika

Az Iránytű Intézet kutatása szerint a pártot választani tudók körében – ebben a halmazban a biztos választókon kívül azok is szerepelnek, akik „valószínűleg elmennek” vagy „valószínűleg nem mennek el” szavazni – a Fidesz vezet 45 százalékos támogatottsággal. A Jobbik népszerűsége javult, így a februári 22 százalék után 24 százalék támogatja. Az MSZP 11, a DK 5 százalékon áll, míg az LMP-t a pártválasztók 4 százaléka támogatja. Az Együtt és a Párbeszéd nem tudott elmozdulni, így ez a két párt továbbra is 1-2 százalékon áll. A kutatás szerint a Momentum a biztos pártválasztók mellett a pártválasztók körében is 5 százalékon áll, az MKKP pedig 3 százalékon.

A teljes népességen belül is jelentős a Fidesz–KDNP előnye, a kormánypártokat ugyanis kétszázalékos erősödés után (ami hibahatáron belüli értéket jelent) 31 százalék támogatja. A Jobbik a februári 13 százalék után 16 százalékon áll, míg az MSZP-t 7, az LMP-t és a DK-t 3, az Együttet pedig 1 százalék támogatja. A kisebb pártok – például a Párbeszéd vagy a Bokros Lajos vezette Modern Magyarország Mozgalom – támogatottsága a teljes népességen belül nem éri el az egy százalékot. A felmérés szerint eredményes volt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum Mozgalom januári és februári olimpiaellenes kampánya, a két párt ugyanis a teljes népességen belül 2-4 százalékra küzdötte fel magát. Októberben – a Momentum Mozgalom megjelenése és az MKKP erősödése előtt – még 22 százalék volt a bizonytalanok aránya, ez márciusra 17 százalékra csökkent.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.28.