Nyerges: Simicska üzlettársa maradok

A volt elnök cáfolta az Indexnek, hogy összevesztek volna az üzletemberrel. A Közgépnek továbbra is tulajdonosa marad.

„Hallottam már egy-két hülyeséget, de ez a jereváni rádió kategóriája. Bárki találja ki ezeket a sztorikat, nagyon élénk a fantáziája” – mondta Nyerges Zsolt az Index kérdésére. Az elmúlt napokban több Fidesz-közeli, jellemzően a Habony-médiához tartozó portál írt arról, hogy Simicska és Nyerges durván összeveszett, és utóbbi ezért távozott a Közgép éléről (mint arról korábban írtunk, a cég új elnöke Vida Ildikó egykori NAV-elnök lett).

Nyerges az Indexnek nemcsak az összeveszésük tényét cáfolta, hanem arról is beszélt, hogy bár a cég menedzsmentjéből távozott, a Közgépnek továbbra is tulajdonosa, és így Simicska üzlettársa marad. „Részvényesként továbbra is nagyon fontos nekem, hogy a vállalat minden szempontból eredményesen működjön. Az életem meghatározó részét a Közgépnél töltöttem, és részvényesként természetes, hogy a cég érdekeit mindig a szemem előtt fogom tartani” – fogalmazott.

A portálnak Nyerges azt is elmondta, hogy miért távozott a cég éléről. – Egy nagyvállalat irányítása folyamatos figyelmet és rengeteg energiát követel, amit már nem akartam vállalni. Az az igazság, hogy belefáradtunk az elmúlt évek mindennapi küzdelmeibe – zárta Nyerges.

