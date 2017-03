Nyilvánosságot akar az MSZP Matolcsy állításairól

Nem mondott igazat Matolcsy György, amikor arról beszélt, hogy egy NATO-szövetséges ország bankpánikkal akarta két éve a magyar kormányt megbuktatni – legalábbis erre a következtetésre jutott az MSZP, miután az ügyészség nem vizsgálja az ügyet. A szocialisták parlamenti meghallgatást sürgetnek.

Nyilvánosságra hozatná az MSZP a nemzetbiztonsági bizottság azon ülésének jegyzőkönyvét, amelyen Matolcsy György kormánybuktató elmélete volt a téma. Emlékezetes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke nemrég az Országgyűlés ülésén beszélt arról, hogy 2014-ben és 2015-ben egy nagy NATO-szövetséges ország bankpánikot igyekezett kelteni Magyarországon a kormány megbuktatására. Nem nevezte ugyan meg az Egyesült Államokat, de az általa elmondottak az amerikaiakra illenek. A téma később a nemzetbiztonsági bizottságban is felmerült, ráadásul a jegybank elnöke szerint ott minden elhangzott, ami alátámasztja az általa elmondottakat.

Az ominózus bizottsági ülés egyébként zárt volt, az ott elhangzottak jegyzőkönyve pedig tíz évre titkosítva van. Mesterházy Attila ezért azt kérte a bizottságot vezető, szintén MSZP-s Molnár Zsolttól, hogy a titkosítás miatt éljen felülvizsgálati kérelemmel és a honvédelmi, illetve belügyminiszternél, mint titokgazdáknál kezdeményezze a jegyzőkönyv nyilvánosságát. A szocialista politikus úgy tudja ugyanis, hogy semmi olyan nem hangzott el zárt ajtók mögött, amely nem nyílt információból származik, vagyis a nyilvánosság is tudhat azokról. Mesterházy Attila egyúttal azt is szeretné, ha Matolcsy György saját maga is megjelenne valamelyik parlamenti bizottság előtt, hogy tisztázza az ügyet.

Ha így marad, azt lehet mondani, hogy olyan jegybankelnök van, akinek kapcsán papír is van arról, hogy ostobaságokat beszél. Ha ostobaságokat beszél, maga is ostoba, és mennie kell – mondta az MSZP politikusa.

Az MSZP egyébként feljelentést is tett már az ügyben, de a Fővárosi Főügyészség azt elutasította. Arra hivatkoztak, hogy a nyomozás feltételei nem állnak fenn. Mesterházy Attila – mint az egyik feljelentő – szerint az ügyészségi válasz azt mutatja meg, hogy sem hűtlenség, sem hazaárulás nem történt, vagyis nem létezik az az eseménysor, amiről Matolcsy György beszélt.

Nem ez volt az első ügyészségi elutasítás, korábban Tényi István kémkedés és más bűncselekmények miatti feljelentése kapcsán sem indult nyomozás.