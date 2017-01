Nyomoznak a meghamisított Orbán-interjú ügyében

Információs rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Orbán Viktor miniszterelnök meghamisított interjúja miatt – értesült a Veszprémkukac.hu.

A lap információi szerint a nyomozást december 28-án rendelték el ismeretlen tettes ellen és a napokban fogják elkezdeni a tanúk kihallgatását.

Felidézik: a büntető törvénykönyv szerint, aki információs rendszerbe jogosulatlanul belép, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Abban az esetben, ha az illető az információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Amennyiben az előbbi bekezdésben meghatározott bűncselekmény jelentős számú információs rendszert érint, a büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Mint korábban beszámoltunk róla, a milliárdos felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks megyei lapjainak egyikébe, a Fejér Megyei Hírlapban megjelent Orbán-interjúba olyan mondatok kerültek, amelyeket a miniszterelnök valójában nem is mondott. Portálunk is beszámolt róla, hogy a meghamisított interjúban az volt olvasható például az ápolónők fizetése kapcsán, hogy „a kórházi hullák száma is emelkedik”, de manipuláció volt az is, hogy a miniszterelnök azt kívánta volna, „minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez”. Az ügy következményeként több embert is kirúgtak a lapcsaládtól.

