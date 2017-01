Olimpia: Tarlós megváltoztatta álláspontját

Aki Budapestet szereti, támogatja az olimpiát – mondta az M1 hétfő reggeli műsorában a főpolgármester. Tarlós István 2014-ben még másként viszonyult a kérdéshez: akkor azt mondta, nem életszerű most felvetni a 2024-es olimpia budapesti rendezését.

Tarlós István az M1 műsorában hétfőn kijelentette: Budapest mindenképpen jól jár az olimpiával, a játékokat megérdemlik a magyar sportolók, a rendezvényt pedig jelentős összegekkel támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

Azt mondta, az eseményre olyan beruházások valósulhatnak meg biztos finanszírozás mellett, amelyek különben később vagy sosem jöhettek volna létre, így „Budapest szempontjából értelmetlen támadni az olimpia rendezését”.

Mint megírtuk, alig négy nap alatt 35 ezer aláírást gyűjtött össze a Momentum Mozgalom a 2024-es olimpia budapesti megrendezése ellen, illetve azért, hogy legyen népszavazás a kérdésről. Azt ígérik, nem állnak le a gyűjtéssel, és a rendelkezésre álló utolsó pillanatig – ez harminc napot jelent – folytatják a munkát. A főpolgármester az M1 műsorában közölte: aki Budapestet szereti, támogatja az olimpiát, nem ír alá ilyen íveket. Tarlós egyébként pénteki sajtótájékoztatóján is arra kérte a budapestieket, hogy ne írják alá az olimpiáról szóló népszavazás aláíróíveit.

A főpolgármester 2014-ben még úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban, hogy nem életszerű most felvetni a 2024-es olimpia budapesti rendezését – derül ki az ATV videójából. „Sportoltam, és sportbarát is vagyok. Persze a sportértéke meg az idegenforgalmi értéke is nagy lenne, ha valamikor itt lehetne egy olimpia, de csodálkozom ezeken a felvetéseken most” – mondta Tarlós István.

