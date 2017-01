Önmagának kínos üggyel próbált ütni az ellenzéken a Fidesz

Először 2015 áprilisában a PestiSrácok.hu közölte, hogy immár jobbikos brókerbotrányként is emlegetik a karcagi Kun-Mediátor-ügyet, amely pilótajátékban jelentős összeget, mintegy húszmilliárd forintot is elsikkaszthatott a cég vezetője, a „Bróker Marcsiként” is ismert D. Sándorné. A portál szerint az asszony közeli hölgyismerőse volt az Épkar Zrt.-t birtokló Szeivolt Istvánnak, akit 2010-ig a baloldal, később a Jobbik „szekértolójaként” ismertek – idézte fel a Heti Válasz.

Amikor a rendőrség 2016 decemberében lekapcsolta D. Sándornét, a Fidesz sajtótájékoztatót hívott össze, hogy közölje: Vona Gábornak, Gyurcsány Ferencnek és a teljes baloldalnak tisztáznia kell, milyen viszonyban álltak D. Sándornéval és üzleti kapcsolatrendszerével. A Fidesz-akcióra reagálva az Épkar Zrt. – ügyvédje útján – arról tájékoztatta a sajtót, hogy a fent idézett (és a kormánypárti kommunikátorok által is citált) PestiSrácok.hu-cikk miatt indított személyiségi jogi pert az internetes újság elbukta, és a kiadónak egymillió forintos sérelemdíjat kellett fizetnie az épület-karbantartással foglalkozó társaság részére.

Mészáros és Tiborcz holdudvara

„A kormányközeli sajtóagytröszt ennek ellenére azzal kezdte a 2017-es esztendőt, hogy a TV2-n, az Origón és a 888.hu-n keresztül újra a világ tudomására hozta: Bróker Marcsinak – aki »rendszeresen csókolózott nyilvánosan« az Épkar Szeivolt Istvánjával – gyönyörű kapcsolata volt a Jobbikkal és a szocikkal” – olvasható a portálon.

A Heti Válasz azonban közölte: az Épkar manapság már társtulajdonosa a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester közelébe „sodródott” Magyar Építő Zrt.-nek. Sőt, ifjabbik Szeivolt István igazgatósági tag is lett ebben a Fidesz-közeli nagyvállalatban. Ráadásul amíg Tiborcz István Facebook-ismerősei a kívülállók számára is láthatóak voltak, addig Szeivolt Titanilla – az ifjabbik Szeivolt István felesége – ott szerepelt a kormányfő vejének „baráti csapatában”.