Orbán a Hír TV-nek: Óvodás is voltam a kommunisták idején

Több kormánypárti igenre számított a miniszterelnök a lex CEU szavazásán. Orbán Viktor a Hír TV-nek azt mondta, a következő lépés az lesz, hogy Washingtonnal tárgyaljanak. A miniszterelnökkel csak hangfelvétel készült, mert a házelnök rendelkezése alapján a folyosón képfelvétel nem készíthető.

– Miniszterelnök úr, elégedett a végeredménnyel?

– Arány lehetett volna jobb is…

– Hiányoztak fideszesek is, nem lesz „verés”?

– Frakcióvezető úrra tartozik ez…

– Miniszterelnök úr, nagyon sokan támadják, hogy ön Soros-ösztöndíjas volt, most mégis Soros György alapítványa, egyeteme ellen hoznak törvényeket. Miben különbözik a '89-es Soros György a maitól?

– Óvodás is voltam a kommunisták idején, mégse szolgálom a kommunistákat.

– Mi most a következő lépés?

– Tárgyalni fogunk Washingtonnal.

– Vannak már onnan visszajelzések?

– Az egy komoly ország, először megvárják, hogy legyen jogalap, ez most már megtörtént, most már csak ki kell hirdetni.

