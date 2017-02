Orbán az iskolapadba ültetné az állami vezetőket

A kormánynak célja, hogy valamennyi állami vezető részesüljön államtudományi képzésben, legyen szó területi vagy központi szerv vezetőjéről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) lapjának adott interjújában. A Bonum Publicum Magazin legfrissebb számát azonban az interneten nem lehet elérni, az interjút a Magyar Távirati Iroda szemlézte.

Orbán Viktor eszerint elmondta, az államtudományi képzés átalakításával olyan közigazgatási tisztségviselőket kell képezni, akik a szakmai tudásuk mellett elkötelezettek a nemzeti érdek képviselete, a morális tartás és a köz szolgálata iránt.

A kormányfő az NKE-ről azt mondta, a teljesítmény visszatükrözi az alapító szándékát. Az egyetem 2010-es megalapítása hosszú távú válasz volt az elmúlt évtizedek problémáira. „Ennek az intézménynek ráadásul van egy olyan erőforrása, amely előreviszi: a hazaszeretet” – jelentette ki. Orbán szerint az NKE megalakítása jelentős lépés a közigazgatás reformjában, mert olyan szakembereket képez, akik új generációját adhatják annak az államnak, amelynek felépítésén a kormány megalakulása óta dolgozik.

Valamit valamiért

A közigazgatás reformjáról szóló elképzelés áldozatok nélkül nem ment. Érdemes megjegyezni, hogy az NKE Ludovika Campusz beruházása miatt a kormány már korábban csapást mért a kultúrára és a természetre is, hiszen az egyetem terjeszkedése már korábban bekebelezte az épület egykori vívótermében működő Bárka Színházat, de megpecsételődött a sorsa az intézményben székelő Magyar Természettudományi Múzeumnak is. Ugyanakkor a fákat sem kímélte a beruházás, ahhoz ugyanis, hogy új épületszárnnyal bővítsék a kampuszt, legalább száz példányt kellett kivágni.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy az egyetem bővítésen a kormány számára „kedves” emberek szakítottak nagyot. Jutott pénz Garancsi István érdekeltségének, a Market Építő Zrt.-nek, valamint jól járt Mészáros Lőrinc leendő vejének cége is, a Magyar Építő Zrt. is. Emellett busás haszonra tett szert a Fidesz-közelinek mondott Paár Attila vállalkozó West Bau Hungária Kft.-je is.