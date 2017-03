Orbán: Ebben az évben Brüsszelt meg kell állítani

Brüsszel elleni harc, Soros György és Magyarország határainak védelme – ezúttal is ezek voltak a főtémák, amikor a miniszterelnök interjút adott az állami rádiónak. Orbán Viktor nem zárta ki, hogy az Európai Unió és Törökország közötti migrációs megállapodás esetleges felbomlása miatt ismét jelentősebb menekülthullám indulhat felénk.

Május végére készül el a második biztonsági kerítés a határon, ami a legnagyobb tömegek feltartóztatására is képes – szögezte le az állami rádiónak adott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor ugyanis nem zárta ki, hogy a törökországi fejlemények miatt – a menekültek feltartóztatását érintő egyezség felmondásával fenyegetőznek – akár erre is lehet számítani.

A magyar történelmi tapasztalatokkal érvelt, miszerint Törökország kezébe tenni a mi biztonságunkat nem szabad. Azt meg különösen nem harmonikus hozzáállásnak nevezte, hogy az Európai Unió aközben, hogy a törökre bízza a biztonságát, eközben folyamatosan bírálja, piszkálja őket. Ezért is szorgalmazta már korábban, hogy a törökökkel való megállapodás mellett a határok védelmére is koncentrálni kell, ezért is épül itthon a második kerítés.

Ausztriában és Németországban nyugodtan alhatnak, mert Magyarország megvédi a határait – mondta.

A kormányfő ezúttal is érvelt a magyar Országgyűlés által nemrég elfogadott, ám a brüsszeli szabályokkal ellentétes magyar törvénymódosításról, amely tranzitzónát hozna létre a határon és abból nem engedne ki egyetlen menedékkérőt sem, amíg jogerősen el nem bírálják az ügyét. Azt mondta, hogy a múlt heti uniós csúcson a miniszterelnökök ezt szó nélkül tudomásul vették. Elővette a kormányzati kommunikációban gyakran hangoztatott magyarázatot is, miszerint számos terrorista menekültnek álcázta magát, ezt pedig nem lehet tétlenül nézni. Ráadásul – folytatta a magyarázatot – a németek és az osztrákok folyamatosan sürgetik, hogy ne lépjenek be országukba olyanok, akiket ők nem akarnak, ezt pedig Magyarország csak a tranzitzónával tudja megoldani.

Nehéz ez ellen érvelni, majd a Sorosék fognak természetesen – vetítette előre a jövőt.

Soros György neve előkerült akkor is, amikor Orbán Viktor az újabb Brüsszel elleni harcról beszélt. Ebben az évben Brüsszelt meg kell állítani – így foglalta össze az előttünk álló esztendőt. Arra hivatkozott, hogy az unió számos olyan kezdeményezést tesz majd, ami nemzeti hatásköröket akar beszippantani, ez pedig ránk veszélyt jelent.

Öt, az év eleji évértékelőjében már bemutatott komolyabb témát említett: a rezsicsökkentés megvédését, a migrációs helyzetet, a munkahely-teremtési eszközök megvédését, az adókérdések itt tartását és a külföldről finanszírozott, politikai tevékenységet végző szervezetek átláthatóvá tételét. Ezekben a kérdésekben – mint fogalmazott – saját erőből csak a kormány aligha vívhat meg sikeresen egy harcot, ezért lesz szükség a már beharangozott nemzeti konzultációra és a miniszterelnök szavai szerint nemzeti egységre.

Brüsszel és a múlt heti uniós csúcs kapcsán szóba került Donald Tusk megválasztása is az Európai Tanács élére, a miniszterelnök óvatosan csak úgy fogalmazott, hogy lengyel belpolitikai viták övezték, de ezen „túllendültek”.

Kifejezetten hazai témák közül a kereskedelmi láncok megsarcolását érintő, nemrég kiszivárgott tervekről is szó esett, ám Orbán Viktor egyelőre nem árult el semmi konkrétumot. Azt mondta, még nem dőlt el, hogy mi lesz, hiszen ebben a bonyolult kérdésben egyelőre konzultációt tartanak az érintettekkel. Ő maga hetekig tartó egyezkedésre számít. Arról nem esett szó, hogy az eddig megismert tervek parkolóadóról vagy éppen a vasárnapi 100 százalékos bérpótlékról szólnak, így az sem derült ki, hogy a kormányfő mivel indokolná ezek szükségességét.