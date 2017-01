Orbán korán kel és Lázárt is viszi Botkához

Már hétfőn reggel 8-ra Szegeden lesz Orbán Viktor, hogy tárgyaljon Botka László polgármesterrel a város fejlesztését érintő kérdésekről – értesült a Délmagyar.

Mint írták, a Modern Városok Program keretében Szegedre látogató miniszterelnök nem egyedül érkezik, vele tart Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár, akikkel a polgármester emeleti dolgozószobájában tárgyal majd zárt ajtók mögött. Lázár jelenléte egyébként nem meglepetés, hiszen – lévén a politikus a szintén Csongrád megyei Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője – őt kérte fel a miniszterelnök a látogatás előkészítésére. A találkozón többek közt szóba kerül majd a megvalósítatlan déli Tisza-híd megépítése, a tavaly elkészült lézerközpont mellett kialakítandó 200 hektáros tudományos ipari park, valamint egy fedett uszoda építésének támogatása. A tervek szerint a megbeszélés után 10 órakor a kormány és Szeged együttműködéséről szóló megállapodás ünnepélyes aláírása következik, majd sajtótájékoztatót tart a miniszterelnök és a polgármester.

A Délmagyar arról is írt, hogy információ szerint a találkozóval egy időben a városházával szemben hitelkárosultak fognak tüntetni.

Az Orbán–Botka megbeszélés több szempontból is rendhagyónak ígérkezik. Egyrészt éveken át húzódott a találkozó időpontjának kitűzése, például már 2015-ben, de 2016-ban is szó volt róla, hogy a kormányfő a városba érkezhet. Ráadásul a Modern Városok Program fennállásának közel két éve alatt Szeged lesz az első olyan ellenzéki megyei jogú város, ahova ellátogat a miniszterelnök. Sőt mi több: 2010 óta arra sem volt példa, hogy Orbán Viktor egy asztalhoz üljön egy szocialista politikussal. A helyzetet pedig fokozza, hogy jelen állás szerint Botka László lehet az MSZP miniszterelnök-jelöltje a 2018-as választásokon. Botka egyébként a találkozó kapcsán arról beszélt a Hvg.hu-nak, hogy az nem kegy, hanem kötelező kör a kormány részéről, hiszen a megyeszékhely fejlesztése és az uniós források lehívása Magyarország érdeke is. Azt is megjegyezte: Szeged fejlesztésén túl nincs más, amiben egy nyelvet beszélnének a miniszterelnökkel.

Amennyiben a miniszterelnök holnap valóban „túlesik” a szegedi látogatáson, Salgótarján marad az egyetlen olyan ellenzéki vezetésű város, ahova még el kell utaznia a program miatt. Ezenfelül pedig még a kormánypárti vezetésű Győrött, illetve Hódmezővásárhelyen is tiszteletét kell tennie.