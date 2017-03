Orbán: Rendezzük az ukrán-magyar kettős állampolgárság ügyét

Hamarosan rendezhetjük az ukrajnai magyarok kettős állampolgárságának problémáját – mondta pénteken Orbán Viktor, miután Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével tárgyalt.

Orbán utalt arra, hogy csütörtökön Máltán Petro Olekszijovics Porosenko ukrán elnökkel, és megegyeztek, hogy a magyar és ukrán állam kétoldalú tárgyalás és megállapodás keretében fogja rendezni a kérdést. A miniszterelnök közölte: nyitott erre azzal a feltétellel, hogy Ukrajna biztosítja a megegyezés alapjául szolgáló jogszabályi hátteret – mondta el Havasi Bertalan miniszterelnöki szóvivő az MTI-nek.

Brenzovics László megköszönte Orbán Viktornak a kárpátaljai magyar közösség életét segítő kormányzati támogatásokat, amelyek a miniszterelnök szerint folytatódni, sőt bővülni is fognak.

Ukrajna jelenleg nem ismeri el a kettős állampolgárságot, és adminisztrációs bírsággal is sújtja azokat, akikről kiderül, hogy hivatalos bejelentés nélkül egy másik ország útlevelét is birtokolják. Igor Moszijcsuk ukrán képviselő tavaly egy olyan törvényjavaslatot terjesztett be a parlament elé, amely az eddiginél sokkal szigorúbban szankcionálná a kettős állampolgárságot, amit a szomszédos országok vélt területi igényeivel magyarázott – írja a Kárpáthír.