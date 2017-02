Orbán Viktor: A Momentum az új SZDSZ

Komoly lejáratódástól mentettük meg Magyarországot az olimpiai pályázattól való elállással, a szégyen nem a népszavazás lett volna, melyet akár meg is lehetett volna nyerni – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott reggeli interjújában. A miniszterelnök szerint az olimpiához nem többség, hanem egység kellett volna. Hozzátette, kérdés, hogy kaptunk volna-e egyetlen szavazatot is az indulás után, és valószínűleg ronggyá vertek volna minket.

Kiemelte, vérzik az ember szíve, az olimpia egy régi álom, bár nem mindenkié. Orbán Viktor szerint van egy politikai mozgalom, amely álomgyilkossá vált ahhoz, hogy párt lehessen belőle. A Momentum Mozgalomról azt mondta, ez az új SZDSZ, amely szövetségre fog lépni az MSZP-vel.

A kormányfő szerint ma 60 ezer civil szervezet működik Magyarországon. Kiemelte, nem szeretnének beleszólni, ezek a csoportok kitől kapjanak a pénzt, az akarják elérni, hogy a rendszer átlátható legyen. Céljuk, hogy a magyar emberek minden őket érintő érvet és jelenséget tudjanak értékelni, a kormány szeretné, ha az állampolgárok tisztában lennének vele, hogy ki kicsoda. Ez szerinte demokratikus érték.

Mint mondta, a nemzetközi tőke által finanszírozott szervezetek több mint 20 éve a körmünk alatt vannak, mint a szálka, eddig megtűrtük őket, de a migráció ügyében mutatott magatartásuk túl sok. Ezek a szervezetek – melyek leginkább Soros Györgyhöz köthetők – arra buzdítják a menekülteket, hogy sértsék meg a magyar jogszabályokat.

Az Európai Unióról (EU) szólva kiemelte, az kellene legyen a céljuk, hogy arra kényszerítsék a görögöket és az olaszokat, hogy betartsák a határokra vonatkozó szabályokat. Szerinte Németország is megszegte a schengeni szabályokat azzal, ahogy menekülteket engedett át a határon. Az EU tervezett, úgynevezett szisztematikus határellenőrzési rendszeréről elmondta, jelenleg arra törekszenek, hogy olyan szabályokat fogadtassanak el, amellyel a határokon visszaállíthatják az útlevélellenőrzést. Így minden uniós állampolgár, tehát a magyarok számára is nyaranta akár 8-10 órás várakozási idő is kialakulhat majd a határokon. Ezt ő azonban szeretné megakadályozni.

– Agyrém. Közben a migránsokat pedig beengedik – mondta Magyarország miniszerelnöke.