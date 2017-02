Háborús retorikával indította Orbán a tavaszi ülésszakot

Brüsszel Magyarországra ront, a civil szervezetek titkos pénzekkel áskálódnak, a kormány sikert sikerre halmoz.

Seregnyi pozitív gazdasági mutatót sorolt fel beszédében Orbán Viktor.

Úgy látja, meg kell védeni Brüsszeltől a rezsicsökkentést, valamint a munkahelyteremtést célzó intézkedéseket.

A miniszterelnök szerint nem szabad hagyni, hogy külföldről pénzelt civil szervezetek befolyásolják a magyar politikát.

Orbán szerint Európában egyre többen osztják a magyarok véleményét a migráció ügyében. Kiállt a határzár, az erős határőrizet mellett. Úgy látja, mind több a támogatója annak, hogy az unió határain kívül építsenek fel menekülttáborokat.

Történelmi távlatokba merészkedve közölte: a magyar történelem utóbbi mintegy 120 évét a konszolidáció, a felívelés, és a válság periódusainak egymás utánisága jellemezte. Azt állította, hogy 2010 óta a GDP és a fogyasztás üteme is meghaladja az eurózónáét, a foglalkoztatási ráta pedig magasabb az uniós átlagnál.

Az ellenzék számon kérte a versenyképesség elmaradását, az elmulasztott energiaár-csökkentést, és a korrupciót is.

„A kormány elkészítette a 2017-re vonatkozó gazdasági és politikai tervét, beazonosította a veszélyforrásokat” – kezdte beszédét Orbán Viktor.

Ismertetése szerint a GDP-arányos államadósság 74 százalékra csökken, mint mondta, a 21. században, januárban az ideihez hasonlóan jó gazdasági teljesítményt még nem mértek. Éppen ezért Orbán úgy látja, teljesíthető az idei évre kitűzött 2,4 százalékos hiánycél. Mint mondta a növekedés gyakran növekvő államadóssággal párosult, ezt a bajt állítólag orvosolták.

Emlékeztetett: az Európai Bizottság is a magyar növekedés gyorsulására számít. A miniszterelnök egyben dicsérte a tavalyi külkereskedelmi teljesítményt, és azt, hogy több nagyvállalat is Magyarországon fektet be. Orbán ismertetése alapján 205 ezer a munkanélküliek száma, ez rekord alacsony, 4,4 százalékos arányt jelent. Javuló statisztikákról számolt be a miniszterelnök a hazai turizmus háza tájáról is.

Összegezve kijelentette: Magyarország a tavalyra vonatkozó gazdasági céljait elérte. Mára nem csak a teljes foglalkoztatás került előtérbe hanem az is, hogy jobban megérje dolgozni, emelkedtek a bérek és csökkentek az adók. „Növekedett a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér is” – emlékeztet a miniszterelnök. Emelkedett a közalkalmazottak, oktatásban dolgozók, katonák bére is, de ugyanez a helyzet a kulturális szférában és az egészségügyben is.

Fontosnak ítélte azt is, hogy ne feledkezzünk meg a magyar nyugdíjasokról sem, ezért nőttek a nyugdíjak, és kaptak az idősek Erzsébet-utalványt, valamint csökkent bizonyos élelmiszerek áfája is. A 2017-es évet az otthonteremtés évének nevezte, cél, hogy minden magyar családnak legyen otthona. Egyre több a forrás a lakhatási viszonyos javítására.

„2430 milliárd forint a gazdaságot ösztönző keret” – közöl még egy jó hírt Orbán Viktor.

Ismét a migrációról

A miniszterelnök mindemellett kiállt a szigorú határőrizet mellett, számba véve a határzárat, és a migrációs hullám megállítását. „Úgy néz ki, Európában egyre többen osztják a magyarok véleményét a migrációról” – közölte Orbán, aki szerint a közösségben egyre többen támogatják az uniós határokon kívüli menekülttáborok kialakítását. Bizakodott, hogy ugyan többségi támogatás még nincs, de efelé mutatnak az események. Szerinte ez is mutatja, hogy „a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

Beszélt az idei veszélyforrásokról, ezek közé tartozik a rezsicsökkentés esetleges brüsszeli betiltása, a külföldi befolyásszerzésre vonatkozó kísérletek, a munkahelyteremtést célzó intézkedések támadása, vagy éppen az illegális migráció.

Kikelt azok ellen a civil szervezetek ellen, akik a külföldi befolyásszerzést segítik elő. „Nem szabad hagynunk, hogy a jövőnket a külföldről fizetett szervezetek határozzák meg, átláthatóságot akarunk” – közli Orbán.

Brüsszel szerinte további gazdaságirányítási jogköröket vonna el a tagállamoktól, Orbán azt kérte mindenkitől, hogy ennek álljanak ellen. A kormányfő kijelentette, hogy Magyarország is számos foglalkoztatás- és beruházástámogatást vezetett be, azonban ezt is támadja Brüsszel. A miniszterelnök itt is ellenállást ígért, ez szerinte az új nemzeti politika. A sikeres védekezéshez minél szélesebb egyetértésre van szükség, ezért újabb nemzeti konzultáció indul majd.

Történelmi távlatok

Orbán Viktor szót ejtett arról is, hogy Magyarország a 19. század végétől 120 év alatt hasonló fejlődési korszakokat élt át, konszolidáció, felívelés, és az ezt megszakító válság jellemezte ezeket a korszakokat. Jellemezte ezeket, hogy a válságok nem csak a fejlődést állították meg, de az eredmények egy részét is megsemmisítették. 1900 és 2010 között a GDP átlagos növekedése csak 1,5 százalék volt. Mint mondta, ez elmarad a sikeres országok adataitól, ez mutatja a felzárkózás kudarcait. Az újabb esélyt 1990-ben kaptuk meg, ám Orbán szerint nem tudtuk végrehajtani a gazdasági kitörést. „Eladósodás, elhibázott lépések, nemzetközi sokk” – sorolja az okokat Orbán Viktor. Szerinte azonban 2010-től már van irányító, azóta átlagosan egy százalékkal magasabb a növekedés, mint az eurózóna országainál. Közölte: mára 5 százalékkal zárkóztunk fel (GDP-t tekintve) az eurózónához.

Érdekes módon nem került szóba a budapesti olimpiai pályázat ügye: bár a főváros jelentkezett a 2024-es nyári játékok megrendezésére, az ismeretlenségből előlépő Momentum Mozgalom több mint kétszázezer aláírást gyűjtött össze azért, hogy népszavazást írjanak ki a kérdésben. A kormány azóta érezhetően nagyobb távolságtartással figyeli a rendezés ügyét.

Vona: Orbáné a felelősség

Vona Gábor, a Jobbik elnöke viszont ezzel kezd: szerinte az egész ügyet Orbán „nagyon elrontotta”. Vona Orbán nyakába varrja, hogy a kormányfő az olimpiával nem az országnak, hanem a kormánynak próbált előnyöket szerezni. Szerinte az emberek nem az olimpiára mondtak nemet, hanem a kormányra, a „földesúri mentalitásra”, miközben nincs érdemi kormányzás. „2018-ban visszaadjuk Magyarországot az Ön tulajdonából a magyar embereknek” – közölte Vona.

Mészáros Lőrincre is kitér a Jobbik elnöke. Az emberek szerinte nem hiszik el, hogy Mészáros nem „Pénztáros Lőrinc”, aki Orbánnak gyűjti a pénzt.

Felhánytorgatja az elvándorlók hatalmas számát, szerinte ezek az emberek menekülnek Magyarországról, valamint a letelepedési kötvények ügyét is, melyeket az Iszlám Állam egyik főhadiszállásának közelében is árusítanak. Vona kiállt amellett, hogy a magyar bérek érjék el az európai bérszintet, egyben 2018-tól valódi elszámoltatást ígért.

MSZP: versenyhátrányban a magyar cégek

Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető termelési értekezletnek és történelemórának nevezte Orbán beszédét. Szerinte az új nemzeti politika csak Orbán fejében létezik, a kormányfő pedig „putyinabb akar lenni Putyinnál”. Közölte: a magyar emberek biztos megélhetést, nem pedig atomerőművet, vagy stadionokat akartak.

Kijelentette, a minimálbért úgy emelte meg a kormány, hogy közben a hazai kis- és középvállalkozások ezzel versenyhátrányba kerültek. A nyugdíjemelés közben még az infláció szintjét sem éri el, szerinte ez lesz az első év, amikor a nyugdíj reálértéke csökkenni fog. Tóth követelte, hogy legyen 50 ezer forint a minimál-nyugdíj.

A piac szerinte engedné az energiaárak csökkentését, de ezt a magyar lakosság nem érzi. Ma többen tartoznak a gázszámlával, mint eddig. Összefoglalva Tóth véleményét: mindennek, így a gáz, villany, víz árát csökkenteni kell.

„Hiszünk a közös európai megoldásban” – jelentette ki a migrációs válság kapcsán, ere kellene szerinte a kormánynak is törekedni. Felszólított, hogy Orbán ne háttérhatalmakkal, hanem a valós problémákkal küzdjön.

Mentelmi jogi kérdés

Már az első napon szavazniuk kell a képviselőknek, mégpedig a fideszes Pócs János mentelmi jogának felfüggesztéséről, két különböző ügyben is. A kormánypárti honatyát rágalmazás miatt jelentették fel ketten, de a mentelmi bizottság nem szeretné, ha kiadná őt a Tisztelt Ház. Ennek alapján valószínű is, hogy a kormánypárti többség szavazatával nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát – olvasható lapunk hétfői számában.

Orbán Viktor legutóbb tavaly decemberben, az Országgyűlés utolsó 2016-os plenáris ülésén tette tiszteletét a képviselők előtt. Akkor Vona Gábor, a Jobbik elnöke a letelepedési kötvények eltörlését követelte a miniszterelnöktől, illetve a kormánypárti médiában a személyét ért karaktergyilkos támadásokat hánytorgatta fel a Orbánnak. Az ellenzék kérdezte őt az azóta elhunyt, a kormányfő szomszédjában ingatlant szerző Ghaith Pharaon szaúdi milliárdosról, illetve a minimálbér emeléséről is.