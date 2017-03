Országgyűlés: mindenki fújta a magáét

Gúr Nándor szerint a kormánypárti politikusok meglopták az embereket, emiatt menekülnek az országból. Szerinte a közfoglalkoztatást felduzzasztották, és sárba tiporták az emberek önbecsülését, a tevékenységet tartalommal nem töltötték meg. A szocialista politikus úgy látja, a felzárkóztatási pénzeket is lényegében ellopták, és hogy ez ne tűnjön fel, hamis statisztikákat gyártanak. Negyvenmilliárd forintot vonnak ki a közfoglalkoztatási rendszerből, közben pedig ötvenezer fővel csökkentik a közfoglalkoztatottak létszámát – rótta fel.

„Csak az ember nem számít, csak a haverok és a pereputty. Mi mindenki Magyarországát építjük” – jelentette ki Gúr.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint ugyanakkor egyre többen találják meg a helyüket a versenyszférában. 15 százalékkal nőtt a minimálbér, 25-tel a szakmunkás-minimálbér, csökkent az adó, amit éppen a szocialisták nem szavaztak meg.

„Százezreket üldöztek devizacsapdába, növelték a rezsiköltségeket, most pedig éppen ők sajnálják az embereket? Tandíjat, vizitdíjat akartak bevezetni, most Botkával ugyanott folytatnák, ahol abbahagyták: adóemeléssel. Ha azt akarják, fizessenek a gazdagok, adóztassák meg Gyurcsány Ferencet, Simon Gábort, Boldvai Lászlót, Puch Lászlót és a metróberuházás korrupt résztvevőit. Ha újra segélyalapú társadalmat akarnak, akkor szedjék be a pénzt a saját gazdagjaiktól” – riposztozott Dömötör.

Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője a paksi bővítés és az elutasított népszavazási kezdeményezés kapcsán arról beszélt: azt hitték, vége annak a kornak, amikor állami vezetők olyan döntéseket hoznak az emberek feje felett, amely még az unokáink sorsát is befolyásolni fogja. A választási bizottság a Fidesznek akart megfelelni Szél szerint, az elutasítás indoklását akár Moszkvában is írhatták volna.

„Lenézik a magyar embereket, amikor úgy érvelnek, hogy az atomerőmű ügye túl összetett és bonyolult kérdés ahhoz, hogy a lakosság véleményt mondjon róla. A Fidesz nem engedhetné meg magának ezt az arroganciát, ezt a gőgöt. Az LMP mindent megtesz, hogy a népszavazást végül mégis kiírják” – mondta a frakcióvezető.

Takács Szabolcs uniós ügyekért felelős államtitkár válaszában úgy érvelt, hogy a paksi döntésnél transzparensebbet elképzelni sem lehet, az Országgyűlés a magyar emberek akaratát érvényesíti, erről az ügyről pedig háromszor is döntöttek a képviselők.

„Ennél nincs erősebb felhatalmazás – tette hozzá –, hacsak az Európai Bizottság mechanizmusa, amelyen keresztül a projektet el kellett fogadtatni. Átment mind versenyjogi, közbeszerzési, környezetvédelmi szempontból. Az olcsó energiához való hozzáférés a magyar emberek érdeke, ez forog kockán az ellenzék bírálatai miatt. A megújuló energia térhódítása Németországban háromszor olyan magas energiaárakat eredményezett, mint az itthon.”

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a római szerződés hatvanadik évfordulója kapcsán uniós ügyeket vett napirendre, hangoztatva egyebek között, hogy nem tudják elfogadni a kétsebességes Európát. Eljátszott a gondolattal, ha a jövőben majd visszatekintünk arra, milyen korszakváltó ügyek határozták meg a 2010-es évtizedet, akkor az unió helyzete és a migráció jut minden bizonnyal az eszünkbe. Az unió ma nem képes a határozott és gyors döntéshozatalra, ami különösen nagy probléma a biztonság, a gazdaság-versenyképesség területén, és sajnos a dekadencia is illeti az uniós országok egy részét – jelentette ki. Mint mondta, a migrációnak eddig a politikai oldalával foglalkoztak főleg, például azzal, van-e olyan nagyhatalmi érdek, amely Európa fellazítását célozza. Most már többet kell foglalkozniuk az emberi oldallal, azzal éppúgy, hogy milyen hatással lesz a migráció az európai emberek jólétére, mint hogy miként alakul a szegény afrikai emberek sorsa, a közel-keleti keresztények jövője. A szülőföldön maradás elérése a cél – mondta Harrach Péter.

Takács Szabolcs államtitkár reagált ezúttal is, hangsúlyozva, hogy fel kell lépni a szabad mozgást korlátozni szándékozó európai tervekkel szemben. Tovább kell lépni a nyugat-balkáni integráció terén is. A magyar kormány sikere is, hogy ma már mindenki látja a külső határok védelmének fontosságát, de közben az Európai Bizottság továbbra is a migrációt támogató kijelentéseket tesz, úgyhogy akad még tennivaló.